20 gün yaşıyor, koparan yandı! Cezası 700 bin TL

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde açan ve sarı ile kırmızı tonlarıyla öne çıkan ters laleler, nesli tükenme riski altında olduğu için koruma altında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 577 bin lira olan cezanın artırılmasıyla birlikte, bu nadir bitkinin korunmasına yönelik önlemler de daha da sıkılaştırıldı.

Bölge halkı ise ters lalelere büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor. Yıllardır bu çiçekleri koruduklarını belirten vatandaşlardan Yılmaz Gükçe, ters lalelerin sadece Şırnak ve Hakkari çevresinde yetiştiğini vurgulayarak, “Bu çiçekler çok kısa süre yaşıyor. Nesli tehlike altında olduğu için zarar verenlere ciddi yaptırımlar uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Kısa ömrüne rağmen her yıl doğaseverlerin ilgisini çeken ters laleler, hem bölgenin simgelerinden biri olmaya devam ediyor hem de korunması gereken en değerli doğal miraslar arasında yer alıyor.