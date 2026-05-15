Sivas'ta su taşkını felaketi: Tarım arazileri zarar gördü!

Sivas'da sağanak yağış nedeniyle yaşanan taşkınlar sonucu seralar ve tarım arazileri zarar gördü, arı kovanları su altında kaldı, bazı köy yollarında ulaşım aksadı.

Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının ardından dün itibarıyla dolu savaklarından Kelkit Çayı'na su bırakıldı.

Sağanağın da etkisiyle çayın geçtiği Türkmenler, Karaağaç, Güneyli, Yelkesen ve Çakırlı köylerinde taşkın meydana geldi.

Köylerin yollarında çamur birikintisi oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı. Taşkın suları nedeniyle ilçede çok sayıda tarım arazisi ve sera zarar gördü.

Bölgede derelerin de taşması ile Hakan Gül’e ait sera ve bahçelerde dikili domates ve salatalık fidelerinde zarar oluştu.

Ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında ekipler temizlik çalışması başlattı. Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

"15 DÖNÜM ALANIMIZ SU ALTINDA KALDI"

Tarla ve serasında zarar oluştuğunu söyleyen çiftçi Hakan Gül, "Yağmurun artmasıyla birlikte dün akşam saatlerinde çaydan taşan su sonrası 6 dönüme yakın kapalı alanımız tamamen sel altında kaldı. 15 dönüme yakın da açık alanımız su altında kaldı. Aşağıda bulunan mandıramız da aynı şekilde zarar gördü. Bu derenin ıslahı için görüşmüştük ama çalışma yapılmadı. O ırmak taştı ve sonuç bu. Şu an hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kelkit Çayı'nın taşmasıyla Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi Koyrası mevkisinde Sönmez Kalender'e ait arı kovanları da su altında kaldı. Kovanlar da sel nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

