Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

20 günlük güzellik! Görmek için İngiltere'den Van'a geldi

İçerik devam ediyor

Van'ın Gevaş ilçesindeki yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler güzellikleriyle doğayı renklendiriyor.

Baharın gelişiyle birlikte Gevaş ilçesinde doğanın en nadide güzelliklerinden biri olan ters laleler açmaya başladı. Halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ve ömürleri yalnızca yaklaşık 15-20 gün süren bu eşsiz çiçekler, kısa süreli görsel şöleniyle doğaseverleri hayran bırakıyor. Van Gölü'nün güney yamaçlarında, yüksek rakımlı bölgelerde kendiliğinden yetişen ters laleler, kırmızı ve turuncu tonlarıyla bahar manzaralarına adeta renk katıyor. Narin yapıları ve ters duran çiçek formuyla dikkat çeken bu bitkiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

"KISA ÖMÜRLÜ BİR ŞÖLEN"

Endemik bir tür olan ters lalelerin (Fritillaria imperialis) en dikkat çekici özelliği, çiçeklerinin ömrünün yalnızca 15-20 gün olması. Yılda sadece bir kez, o da nisan sonu ile mayıs başı arasındaki kısa sürede yüzünü gösteren bu çiçekler, Gevaş'ın dağ yamaçlarında eşsiz manzaralar oluşturuyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çiçek açan ters laleleri görmek isteyen vatandaşlar, ilçenin yüksek kesimlerine zorlu ama keyifli bir yolculuk gerçekleştiriyor. Gevaş'ın eşsiz doğası ve masmavi Van Gölü manzarasıyla birleşen ters laleler, özellikle profesyonel fotoğrafçılar için doğal bir plato imkanı sunuyor.

Her yıl boy gösteren ve ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler güzel bir görüntü oluşturuyor. Yılda 15-20 gün açan, nesli tehlike altında olan ters laleler, çiçek açtıkları dönemlerde yöre halkının yanı sıra turistlerden de yoğun ilgi görüyor ve yörenin tanıtımında da önemli yer tutuyor.

Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesinde ki kabristanda doğal olarak yetişen ters laleler, güzel görüntüler oluşturdu. Dağ, vadiler ve kabristanlarda yetişen ve eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ters laleler mest eden görüntüler oluşturuyor.

"TERS LALELERİ GÖRMEK İÇİN İNGİLTERE'DEN VAN'A GELDİ"

İngiltere'den geldiğini ve ters laleler görmek için Van'a geldiğini İfade eden Uğur Aydın isimli vatandaş, "Van zaten muhteşem güzel bir yer. Ters laleler de harika. Ters laleleri ilk defa görüyorum. 4 ay önce öğrendim varlığını zaten. Muhteşemler ama daha tam olarak açmamışlar. Açılmış hallerini görmek istiyorum.

Değişik yerlere de gideceğim. Van'da iki yer de varmış bildiğim kadarıyla. Birazda Akdamar Adası'na gideceğim. Şırnak'a da gideceğim. Yetişirsem eğer Şırnak'taki daha büyük bahçeleri de görmek istiyorum. Muhteşem güzeller, ayrı bir güzellik yani. Muhteşem ötesi bir güzellik" dedi.
Kaynak: İHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Van ters lale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.