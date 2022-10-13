20 kadın, birlikte yürüyorlardı! Çıplak koşucuya rastlamayı beklememişlerdi ama...

Kişisel antrenör Mia Oldroyd, 40 kilometrelik Yorkshire Three Peaks Challenge'da 20 kişilik bir kadın grubuna liderlik ederken yaşadıkları ilginç olayı paylaştı. Yürüyüşleri esnasında üzerinde sadece çorap, çizme ve saat olan çıplak bir adam koşarak yanlarından geçince hepsi şaşkına döndü.

EKİBİ UYARDI

Arkadaşça görünen adam geldiği yönü gösterdi ve “Orası çok sessiz” diye seslenerek kadınları uyardı. Çıplaklığı garip görünse de sevecen ve rahatsız edici olmayan bir tavrı vardı.

ASLINDA SOĞUKTU

Yürüyüşçülerden biri olan Helen Newall "Gün batımına yaklaşıyordu ve oldukça soğuktu. Yine de kesinlikle utangaç değildi.'' diye konuştu. Kadınlardan biri de beyaz kalçasına ve bacaklarına bakılırsa çok fazla çıplak koşu yapamayacağına dikkat çekti.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Swaledale Dağ Kurtarma Ekibinden Steve Clough, olayın ardından açıklama yaptı ve “Kış yaklaşırken, Yorkshire Dales'i ziyaret eden yürüyüşçülere ve koşuculara koşullara uygun kıyafetleri giymelerini tavsiye ederiz” diye konuştu.



