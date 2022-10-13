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  4. 20 kadın, birlikte yürüyorlardı! Çıplak koşucuya rastlamayı beklememişlerdi ama...

20 kadın, birlikte yürüyorlardı! Çıplak koşucuya rastlamayı beklememişlerdi ama...

13.10.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bir antrenör eşliğinde 40 kilometrelik uzun bir yürüyüş mücadelesine çıkan 20 kişilik bir kadın grubu, çıplak bir koşucuyla karşılaştıklarında şoke oldular. Adamın arkadaş canlısı tavrı sorun yaratmasa da soğuk havadaki garip tercihi kafaları karıştırdı.

20 kadın, birlikte yürüyorlardı! Çıplak koşucuya rastlamayı beklememişlerdi ama...

Kişisel antrenör Mia Oldroyd, 40 kilometrelik Yorkshire Three Peaks Challenge'da 20 kişilik bir kadın grubuna liderlik ederken yaşadıkları ilginç olayı paylaştı. Yürüyüşleri esnasında üzerinde sadece çorap, çizme ve saat olan çıplak bir adam koşarak yanlarından geçince hepsi şaşkına döndü.

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EKİBİ UYARDI

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Arkadaşça görünen adam geldiği yönü gösterdi ve “Orası çok sessiz” diye seslenerek kadınları uyardı. Çıplaklığı garip görünse de sevecen ve rahatsız edici olmayan bir tavrı vardı.

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ASLINDA SOĞUKTU

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Yürüyüşçülerden biri olan Helen Newall "Gün batımına yaklaşıyordu ve oldukça soğuktu. Yine de kesinlikle utangaç değildi.'' diye konuştu. Kadınlardan biri de beyaz kalçasına ve bacaklarına bakılırsa çok fazla çıplak koşu yapamayacağına dikkat çekti.

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YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

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Swaledale Dağ Kurtarma Ekibinden Steve Clough, olayın ardından açıklama yaptı ve “Kış yaklaşırken, Yorkshire Dales'i ziyaret eden yürüyüşçülere ve koşuculara koşullara uygun kıyafetleri giymelerini tavsiye ederiz” diye konuştu.

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çıplak
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