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  4. ''Tanrıçayım'' diyerek herkesi kandırdı! Dışkılarını yemeye bile zorladı

''Tanrıçayım'' diyerek herkesi kandırdı! Dışkılarını yemeye bile zorladı

13.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da orta yaşlı bir kadın kendisinin bir Hint tanrıçasının enkarnasyonu olduğunu iddia ederek 14 kişiyi dolandırdı. 50'den fazla suçlamayla karşı karşıya kalan kadının, dolandırdığı insanlara dışkılarını yemeye zorlamaktan fiziksel zarar vermeye kadar sayısız suç işlediği ortaya çıktı. Dolandırıcılığının detayları ise dudak uçuklattı.

''Tanrıçayım'' diyerek herkesi kandırdı! Dışkılarını yemeye bile zorladı

Singapur'da yaşayan 52 yaşındaki Woo May Hoe, 6 Ekim Perşembe günü çıktığı mahkemede Singapurlu savcılar tarafından dolandırıcılık ve ağır yaralanmalara neden olmak da dahil olmak üzere 50'den fazla suçlamayla karşı karşıya kaldı.

8 YIL SÜRDÜ

İlk olarak 2020'de karşı karşıya kaldığı suçlamalar sebebiyle tutuklanan Woo'nun 2012'den 2020'ye kadar sekiz yıllık bir süre boyunca 14 kişiyi tanrıça olduğunu iddia ederek dolandırdığı ortaya çıktı.

FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI

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Kadının şimdi, dolandırdığı insanları insan dışkısı tüketmeye zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlarla yargılandığı açıklandı. Woo'nun 43 yaşındaki bir kadına, ön kolunu bir makasla keserek ve kadının dişlerinden birini pense ile çıkararak fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi.

BAĞIŞ TOPLADI

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Kurbanlarının tıbbi sorunlarını iyileştirmeye yardımcı olacağını iddia ederek onlardan yüksek miktarda bağış toplayan Woo'nun ayrıca 2013 ve 2015 yılları arasında, bir kadını tapınak inşa edeceğini ve hayvan satın alacağını söyleyerek defalarca kendisinden para isteyerek kandırdığı ve ondan milyonlarca Singapur doları aldığı keşfedildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Hindistan
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