YEMEK

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

Anoreksiya hastalığına yakalanan 28 yaşındaki genç kadın, bir mucize ile hayata tutundu, üstelik te hamile kalıp anne olma sevincini yaşadı.

The Sun’da yer alan habere göre, Glasgow’da yaşayan Emma O’Neil, Shreddies diyetiyle yaşıyordu. Hep kilolu olduğunu düşünen bazen günlerce aç kalarak kilo vermeye çalışan Emma, zaman ilerledikçe anoreksiya hastalığına yakalandı. Vücudu yemek yemeyi kabul etmeyen Emma, 20 kiloya kadar düştü.

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

Anoreksiya hastalığına yakalanan 28 yaşındaki genç kadın, bir mucize ile hayata tutundu, üstelik te hamile kalıp anne olma sevincini yaşadı.

1 / 6

Genç yaşta hastalandı

Genç yaşta hastalandı
Emma, 14 yaşındayken rahatsızlığı hat safhaya çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Hastane yatağında bile rahatça yatamayan genç kadının, çıkıntılı kaburgaları cildini çürütüyordu. Emma hikayesini anlatırken o süreci şöyle özetledi: “Ne kadar hasta olduğumu ve bu hastalığın benim geleceğim üzerindeki etkisini fark etmedim çünkü ben çok gençtim. Deri ve kemikten ibarettim. Hastane yatağında uzanmak bile çürükler içinde kalmama neden olurdu çünkü çok zayıftım.”
2 / 6

Mucizeyi başlatan cümle

Mucizeyi başlatan cümle
Emma hastalıktan kurtulmasını sağlayan mucizeyi, “Beni anoreksik olmaktan çıkartan şeylerden biri, çocuk sahibi olma ihtimalimin söylenmesi oldu” diyerek açıkladı. Doktorların ölmek üzere diye baktığı genç kadın, hastanede tedavi altına alındı ve, hemşireler onu elleriyle beslemeye başladı.
3 / 6

O minik mucize...

O minik mucize...
Sağlığı için yemeye çalışan Emma, bir süre sonra tanıştığı Jonathan'a aşık oldu. Jonathan’ın ve kendisinin çocuk sahibi olmak istediğini bilen Emma, doğurmak isteğiyle yaşama sımsıkı sarıldı. Nişanlısı Jonathan, Emma'ya tekrar yeme alışkanlığı kazandırmak için güzel yemekler hazırlıyor, her gün biraz daha fazla yiyebilmesi için çaba sarf ediyordu.
4 / 6

2 sene sonra sağlığına kavuştu

2 sene sonra sağlığına kavuştu
Emma, onu iyileştiren bir diğer şeyin kenevir yağı olduğunu, her gece yatmadan yastığının yakınına koymanın onu rahatlattığını, psikolojisine çok iyi geldiğini ve üzüntüsünü geride bıraktırdığını söyledi.
5 / 6

Annelik süreci

Annelik süreci
En güzel gelişme ise hamile kalması oldu. Bebeğinin güvenli, sağlıklı bir şekilde büyümesinin önemini bilen Emma, hastalıkla savaşmasında bu fikrin kendisine yardım ettiğini de söylüyor. Bebeğini sağlıkla kucağına alan Emma, iş hayatına da atıldı ve organik ürünler satan bir mağaza açtı. Emma, insanların anoreksiadan çıkış yolunu anlamaları için yardım etmek istiyor. Eski haliyle şimdiki halini görenler ise bu mucizeye inanamıyor.
6 / 6

Kenevir yağı ne için kullanılır?

Kenevir yağı ne için kullanılır?
Kenevir yağının, uykuyu ve iştahı arttırmaya, stres, anksiyete ve depresyonu azaltmaya yardımcı olmak gibi birçok faydası vardır. Ayrıca yaşlanma belirtilerinin önlenmesi ve egzama ve sedef hastalığına karşı korunma gibi cilt bakım yararları olduğu söylenir, bu nedenle cildin yüzeyine de uygulanabilir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aneroksiya yemek

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Survivor 2018'de birleşme öncesindeki son eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018'de birleşme öncesindeki son eleme adayları kimler oldu?

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Şimdi tam mevsimi! Meğer her derde dermanmış

Şimdi tam mevsimi! Meğer her derde dermanmış

Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

3 günde 5 kilo verdiren mucize

3 günde 5 kilo verdiren mucize

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.