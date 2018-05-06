The Sun’da yer alan habere göre, Glasgow’da yaşayan Emma O’Neil, Shreddies diyetiyle yaşıyordu. Hep kilolu olduğunu düşünen bazen günlerce aç kalarak kilo vermeye çalışan Emma, zaman ilerledikçe anoreksiya hastalığına yakalandı. Vücudu yemek yemeyi kabul etmeyen Emma, 20 kiloya kadar düştü.

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

Anoreksiya hastalığına yakalanan 28 yaşındaki genç kadın, bir mucize ile hayata tutundu, üstelik te hamile kalıp anne olma sevincini yaşadı.

1 / 6 Genç yaşta hastalandı Emma, 14 yaşındayken rahatsızlığı hat safhaya çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Hastane yatağında bile rahatça yatamayan genç kadının, çıkıntılı kaburgaları cildini çürütüyordu. Emma hikayesini anlatırken o süreci şöyle özetledi: “Ne kadar hasta olduğumu ve bu hastalığın benim geleceğim üzerindeki etkisini fark etmedim çünkü ben çok gençtim. Deri ve kemikten ibarettim. Hastane yatağında uzanmak bile çürükler içinde kalmama neden olurdu çünkü çok zayıftım.”

2 / 6 Mucizeyi başlatan cümle Emma hastalıktan kurtulmasını sağlayan mucizeyi, “Beni anoreksik olmaktan çıkartan şeylerden biri, çocuk sahibi olma ihtimalimin söylenmesi oldu” diyerek açıkladı. Doktorların ölmek üzere diye baktığı genç kadın, hastanede tedavi altına alındı ve, hemşireler onu elleriyle beslemeye başladı.

3 / 6 O minik mucize... Sağlığı için yemeye çalışan Emma, bir süre sonra tanıştığı Jonathan'a aşık oldu. Jonathan’ın ve kendisinin çocuk sahibi olmak istediğini bilen Emma, doğurmak isteğiyle yaşama sımsıkı sarıldı. Nişanlısı Jonathan, Emma'ya tekrar yeme alışkanlığı kazandırmak için güzel yemekler hazırlıyor, her gün biraz daha fazla yiyebilmesi için çaba sarf ediyordu.

4 / 6 2 sene sonra sağlığına kavuştu Emma, onu iyileştiren bir diğer şeyin kenevir yağı olduğunu, her gece yatmadan yastığının yakınına koymanın onu rahatlattığını, psikolojisine çok iyi geldiğini ve üzüntüsünü geride bıraktırdığını söyledi.

5 / 6 Annelik süreci En güzel gelişme ise hamile kalması oldu. Bebeğinin güvenli, sağlıklı bir şekilde büyümesinin önemini bilen Emma, hastalıkla savaşmasında bu fikrin kendisine yardım ettiğini de söylüyor. Bebeğini sağlıkla kucağına alan Emma, iş hayatına da atıldı ve organik ürünler satan bir mağaza açtı. Emma, insanların anoreksiadan çıkış yolunu anlamaları için yardım etmek istiyor. Eski haliyle şimdiki halini görenler ise bu mucizeye inanamıyor.