20 saattir Libya'da mahsur kalan Nijerya Milli Takımı'ndan haber var! ''Hayatımızdan endişe duyuyoruz" şeklinde açıklama yapılmıştı

Nijerya Milli Takımı'nın başına gelen olay futbol dünyasında skandal olarak nitelendirildi. Ibrık Havalimanı yetkililerinden Celal Muheşhiş basına yaptığı açıklamada, Nijerya Milli Takımı'nın Libya'da maç oynamayı reddettiğini kaydetti.

ÜLKELERİNE DÖNME KARARI ALDILAR AMA DÖNEMEDİLER

Nijerya Milli Takımı'nın hala Ibrık Havalimanında olduğunu aktaran Muheşhiş, Nijeryalı oyuncuların ülkelerine dönme kararı aldığını belirtti.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Libya Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemelerinde Nijerya'da oynadığı maç öncesinde aynı muameleyi gördüğü ve mütekabiliyet gereği Nijeryalı oyuncuların maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI DA KAFİLEDE YER ALIYOR

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright-Osayi Samuel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Libya'da mahsur kaldığını bildirmişti. Osayi Sameul, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" demişti.

20 SAATTİR MAHSUR DURUMDALAR

Yaklaşık 20 saattir havalimanı koltuklarında yatan Nijeryalı futbolcular sosyal medya hesaplarından endişe uyandırıcı paylaşımlar yapmıştı. Takımın yıldızlarından Wilfred Ndidi, "Hayatımızdan endişe ediyorum." şeklinde bir fotoğraf paylaşmıştı.

OSIMHEN AÇIKLAMA YAPTI

Sakatlığı nedeniyle Nijerya kafilesinde şans eseri yer almayan Osimhen, sosyal medya hesabından bu olayla ilgili açıklama yaptı.

Victor Osimhen, "Dün gece Libya havaalanında kardeşlerimin ve antrenörlerimin maruz kaldığı haksız muameleden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu tür eylemler sportmenlik ruhuna aykırıdır. Desteğim takımımla birlikte ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum. CAF ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum, çünkü takım arkadaşlarım ve yetkililer hala Libya'daki havaalanında mahsur kalmış durumda. Bu gereksiz ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlüyüz!" dedi.

ÇIKIŞ YAPTILAR

Nijeryalı futbolcular 20 saatin ardından Libya'dan çıkış yaptı. Oyuncuların bir hayli yorgun olduğu gözlenirken, yaşanan olayla ilgili davacı olacakları ifade edildi.