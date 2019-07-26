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20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 26.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Festivalin bu yılki ana teması "Kültürel Miras ve Korumacılık", yan teması ise "Safran" olarak belirlendi.

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi kent Safranbolu'da 25-28 Eylül'de düzenlenecek 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin bu yıl ki ana teması "Kültürel Miras ve Korumacılık", yan teması ise "Safran" oldu.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 25-28 Eylül tarihlerinde kapılarını 20. kez, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi kent Safranbolu'dan dünyaya açacak.

İlki 2000 yılında yapılan, 2004 yılında uluslararası boyuta taşınan ve 19 yıldır aralıksız gerçekleştirilen festivalin bu yılki ana teması "Kültürel Miras ve Korumacılık", yan teması ise "Safran" olarak belirlendi.

Yurt içi ve yurt dışından birçok sanatçı ve sanatseveri bir araya getiren festival kapsamında ayrıca Safranbolu'nun ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ile kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla "Belgesel Film Yarışması" ve "Fotoğraf Yarışması" gerçekleştirilecek, dereceye giren eserler ödüllendirilecek.

Son başvuru tarihi 12 Eylül olan yarışmalar için başvurular "www.altinsafran.org" adresinden yapılabilecek.

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UNESCO Dünya Miras Listesi 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Safranbolu Belediyesi

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