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20 yaşında kendi ülkesini kurdu! 400'den fazla vatandaşı, bayrağı, cumhurbaşkanı bile var

20 yaşındaki Daniel Jackson isimli bir genç 14 yaşında kurduğu hayali gerçekleştirerek, bağımsız bir ülke inşa etti. Bu ülkenin bayrağı, hükümeti, para birimi ve yaklaşık 400 vatandaşı bile var. Binlerce insan ise başvuru yapıyor.

20 yaşında kendi ülkesini kurdu! 400'den fazla vatandaşı, bayrağı, cumhurbaşkanı bile var

Tuna Nehri üzerinde, Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki sahipsiz toprakta kurulan Özgür Verdis Cumhuriyeti, 20 yaşındaki bir gencin liderliğinde bağımsızlığını ilan etti. "Verdis sadece bir düşünce deneyiydi, şimdi ise gerçek bir ülkeye dönüştü" diyen Daniel Jackson'ın 400'den fazla resmi vatandaşı var.

20 yaşında kendi ülkesini kurdu! 400 den fazla vatandaşı, bayrağı, cumhurbaşkanı bile var 1

14 yaşında arkadaşlarıyla başlattığı projeye başlangıçta sadece dört kişiyle başlıyor. Bugün 15 binden fazla başvuru arasından 400 vatandaşı bulunuyor. Her başvurana pasaport veriliyor ancak bu pasaportlar geçerli değil.

20 yaşında kendi ülkesini kurdu! 400 den fazla vatandaşı, bayrağı, cumhurbaşkanı bile var 2

ÜÇ RESMİ DİLİ VAR

Hırvatistan tarafından sınır dışı edilip ülkeye ömür boyu giriş yasağı almasına rağmen pes etmediğini duyuran genç adam, "Başarılı olursam istifa edeceğim ve seçim çağrısı yapacağım. İktidarla ilgilenmiyorum. Sadece bir vatandaş olmak istiyorum" dedi. Verdis'in resmi dilleri İngilizce, Hırvatça ve Sırpça. Ülkenin para birimi Euro.

20 yaşında kendi ülkesini kurdu! 400 den fazla vatandaşı, bayrağı, cumhurbaşkanı bile var 3

Verdis'e yalnızca Hırvatistan’ın Osijek kentinden tekneyle ulaşım sağlanabiliyor. Ancak Ekim 2023’te Hırvat polisi Jackson ve beraberindeki birkaç kişiyi gözaltına alarak sınır dışı etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
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