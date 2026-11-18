GTA 6 için "Yeni Zelanda hilesi", GTA 6'nın çıkışıyla beraber sosyal medyada ve çeşitli platformlarda en çok araştırılan konulardan oldu.

OYUNU ERKEN OYNAMAK İSTEYEN GTA 6 İÇİN YENİ ZELANDA HİLESİ ARADI

Oyun her bölgede, PS5'te ve Xbox'ta yerel saatle gece yarısı açılacak. Yeni Zelanda ise konumu uluslararası tarih değiştirme çizgisine yakın olduğu için oyunu diğer ülkelerden saatler önce oynamaya başladı. oyun Yeni Zelanda'da Türkiye saatiyle 18 Kasım 14.00'te açıldı.

Hal böyle olunca bazı oyuncular, konsollarının bölge ayarlarını Yeni Zelanda olarak değiştirerek oyunu daha erken açmanın yollarını araştırmaya başladı.

KONUMU YENİ ZELANDA YAPINCA GTA 6 ERKEN OYNANABİLİR Mİ?

GTA 6'nın ülkeler arasında farklı saatlerde çıkacak olması, konsolların bölge ayarlarını değiştirerek oyuna daha erken erişilip erişilemeyeceği sorusunu da gündeme getirdi.

Ancak konsolun saatini veya bölge ayarını değiştirmek, oyunun erken açılacağını garanti etmiyor.

PlayStation'ın resmi destek sayfasına göre bir PlayStation hesabının oluşturulduktan sonra kayıtlı ülkesi veya bölgesi değiştirilemiyor.