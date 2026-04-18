Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

20 yıldır kapısına geliyorlar: "Uğursuz diyenler var çok şükür bir şey olmadı"

Ordu'da yaşayan Atilla Karakaya'nın serendisi (ambar), yaklaşık 20 yıldır yumurta bırakıp yavrularını büyüten baykuşa yuva oldu. Baykuşlarla yakından ilgilenen Karakaya bu yıl yumurtadan çıkan 3 yavruya Pamuk, Ateş ve Pusu isimlerini verdiğini aktardı.

Gökçen Kökden

Perşembe ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Atilla Karakaya'nın serendisine yıllar önce gelen bir baykuş, yumurtalarını bıraktı. Durumu fark eden Karakaya, yavrular için buraya boş arı peteği yerleştirerek yuva hazırladı. Karakaya, o günden bu yana baykuşların her mart ayında gelip yumurta bıraktığını, yavruların büyüyünce buradan ayrıldıklarını ve her birine isim verdiğini belirtti.

20 yıldır kapısına geliyorlar: "Uğursuz diyenler var çok şükür bir şey olmadı" 1

'ONLAR İÇİN SERENDİYİ KALDIRMADIM'

20 yıldır kapısına geliyorlar: "Uğursuz diyenler var çok şükür bir şey olmadı" 2

Hayvanlara her zaman sevgi beslediğini belirten Atilla Karakaya, "Ben bu hayvanın yuvasını bozmadım, hatta baykuşlar için serendiyi oradan kaldırmadım. Her sene yuva yaptıkları için düzenlerini bozmadım. Bu 20 yılda doğaya çok sayıda yavru baykuş kazandırıldı. Geçen yıl 2 yumurta vardı ama 1 yavru çıktı. Bu yıl ise 4 yumurtadan 3 yavru çıktı" dedi.

'YAVRULARA İSİM VERİYORUM'

20 yıldır kapısına geliyorlar: "Uğursuz diyenler var çok şükür bir şey olmadı" 3

Bu yıl yumurtadan çıkan 3 yavruya Pamuk, Ateş ve Pusu isimlerini verdiğini aktaran Karakaya, "Her yıl farklı isimler veriyorum. Buradan ayrılıp gidiyorlar ama nereye gittiklerini bilmiyorum. Kendi aralarında da mıntıka kavgası oluyor. Sonrasında başka yerlere gidip yuva yapıyorlar. Doğada dengeyi sağlıyorlar. 'Uğursuz' diyenler var ama benim kapımda her gece ötüyorlar, çok şükür uğursuzluk yok" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ordu baykuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.