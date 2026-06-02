MrBeast'ten 2,4 milyon dolarlık jet kazanmıştı! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

MrBeast'in düzenlediği yarışmada 2,4 milyon dolarlık özel jet kazandıktan sonra dünya çapında tanınan sosyal medya fenomeni Jabari Stephan Brown, bu kez uyuşturucu operasyonuyla gündemde. Paraguay'da bir uçakta yüzlerce kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, Brown da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast tarafından düzenlenen yarışmada 2,4 milyon dolar değerindeki özel jeti kazanan pilot ve sosyal medya fenomeni Jabari Stephan Brown, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

"Captain Treezy" adıyla tanınan Brown, Paraguay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Paraguay Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Sekreterliği (SENAD), Asuncion'daki Silvio Pettirossi Uluslararası Havalimanı'nda özel bir uçakta yaklaşık 261 kilogram yüksek THC oranına sahip marihuana ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Brown'ın da aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

MİLYONLARCA DOLARLIK KARGOYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun yasa dışı piyasa değerinin yaklaşık 3,6 milyon dolar olduğunu belirtti. Brown'ın olaydaki rolünün ve uyuşturucu sevkiyatındaki olası bağlantılarının soruşturulduğu bildirildi.

Brown, 2025 yılında MrBeast'in düzenlediği "100 Pilots Fight For A Private Jet" yarışmasını kazanarak milyonlarca dolarlık özel jetin sahibi olmuş ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

