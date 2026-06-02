İlaç sanıp kulaklık yuttu, midesinde müzik çaldı

Ağrı kesici almak isterken bir anlık dalgınlıkla kablosuz kulaklığını yutan genç kadın, yaşadığı paniği sosyal medyada paylaştı. Olayı daha da ilginç hale getiren detay ise kulaklığın midesindeyken telefona bağlı kalması ve sesli mesajları içeriden oynatmaya devam etmesi oldu. Daha sonra kulaklık operasyona gerek kalmadan genç kadının vücudundan doğal yollarla dışarı atıldı.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'nin Boston kentinde yaşayan 27 yaşındaki Carli Bellmer, bir anlık dalgınlığın ardından milyonlarca kişinin konuştuğu bir olayın baş kahramanı oldu. Gece yatmadan önce ağrı kesici almak isteyen genç kadın, elindeki hap yerine kablosuz kulaklığını yanlışlıkla yutarak büyük panik yaşadı.

Hatasını saniyeler içinde fark eden Bellmer, yaşadığı şaşkınlığı ve korkuyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede viral olan video milyonlarca kez izlenirken, olayın en dikkat çekici kısmı daha sonra ortaya çıktı.

MİDESİNDEYKEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Genç kadın, kulaklığın hala telefonuna Bluetooth bağlantısıyla bağlı olduğunu fark etti. Arkadaşına sesli mesaj göndermeye çalıştığında ise kulaklık, midesinin içinden sesi oynatmaya devam etti. Bellmer, yaşadığı sıra dışı anları gözyaşları içinde takipçilerine anlattı.

Sosyal medya kullanıcıları olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, mideden gelen ses kaydının nasıl duyulduğunu merak eden binlerce yorum yapıldı.

RÖNTGEN SONRASI RAHAT NEFES ALDI

Yaşadığı korkunun ardından hastaneye başvuran Bellmer'in çekilen röntgenlerinde kulaklığın sindirim sisteminde ilerlediği görüldü. Doktorların takibinde kalan genç kadın, kulaklığın herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan doğal yollarla vücudundan atıldığını açıkladı.

