20 yumurta koyuluyor ama asla kokmuyor! Bu tatlıya ilgi büyük

Binlerce yıllık bir kültür birikimi bulunan Çankırı, yöresel yemekleriyle de dikkat çekiyor. Çankırı’nın çok sayıdaki coğrafi işaretli yemekleri arasında yer alan "yumurta tatlısı", lezzetiyle hayran bırakıyor. Lezzeti yüz yıldan fazla süredir evlerde yapılan "yumurta tatlısı", restoranlarda da yapılıyor. 2017 yılında coğrafi işaret belgesi alarak lezzetini Türkiye ve tüm dünyada tescilleyen "yumurta tatlısı", Çankırı’ya gelen turistlerin en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor. 20 adet yumurtanın un, şeker ve tuz ile birleştirilerek hazırlanan "yumurta tatlısı", şehrin vazgeçilmez lezzeti olarak yer alıyor.

"HAFİF VE ASLA YUMURTA KOKMAZ"

Yumurta tatlısının yumurta tadı vermediğini söyleyen Aşçı Gülay Pilinç, "Yumurta tatlısı coğrafi işaret almış Çankırı’nın yöresel bir tatlısıdır. Yumurta tatlısı özellikle özel günlerde yapılır. 20 yumurtanın beyazı ve sarısı ayrılıyor, daha sonra beyazına az tuz, şeker atılarak çırpılıyor. İyice çırptıktan sonra kabı ters çevirdiğimizde yumurtalar akmayacak kıvama gelene kadar çırpılmış olması gerekiyor. Diğer sarısını ise ayırdığımız kasede tahta kaşık ile çırparak yumurta akına birleştiriyoruz. Sonrasında da 20 yumurtanın yarısı kadar da yemek kaşığı ile un ekliyoruz. Örnek vermek gerekirse 10 yemek kaşığına yakın un. Tüm malzemeleri yavaş yavaş söndürmeden karıştırarak önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz. Tatlımız çok yumurtalı olmasına rağmen hafif bir tatlıdır ve asla yumurta kokmaz. Mideye de rahatsızlık vermez. Yemeklerden sonra, özel günlerde, bayram, düğün gibi özel günlerde de tüketilen geleneksel bir tatlıdır. Şehrimizi ziyaret eden turistlerden de yoğun ilgi görmektedir" diye konuştu.