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  4. 200 bin lira ödemişti... İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi paylaştı! Annesi de dayanamadı

200 bin lira ödemişti... İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi paylaştı! Annesi de dayanamadı

10.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni cep telefonu numarasını; gün, ay, yıl olarak eşinin doğum tarihinden olmasını isteyen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bunun için 200 bin lira ödemişti. İdo Tatlıses son olarak eşi Yasemin Şefkatli ile, evliliklerinin birinci yıl dönümlerini kutladı. Aşk pozuna anne Derya Tuna hemen yorum yaptı.

200 bin lira ödemişti... İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi paylaştı! Annesi de dayanamadı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli için 200 bin liraya kıymıştı. İbrahim Tatlıses'in oğlu, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı bulamayınca bu numaraya sahip vatandaşı bulup numarayı satın aldı.

Sevgisini ilginç şekilde gösteren İdo Tatlıses son olarak eşi Yasemin Şefkatli ile, evliliklerinin birinci yıl dönümlerini kutladı. Birinci yıllarını kutlamak için Paris'e giden çift aşk pozlarıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

İdo aşk pozunu "Eveeet bizim tam 1 yılımız doldu evliliğimizde. Allah bizi ayırmasın Kraliçem. Valla su gibi geçiyor seninle günler" notuyla paylaştı.

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DERYA TUNA GELİNİNİ ÇOK SEVİYOR

Derya Tuna da oğlunu ve kızını paylaşarak "1 yıl oldu. Huzurla, sağlıkla, mutlulukla nice yıldönümleriniz olsun. Sizi çok seviyorum canlarım" dedi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli için 200 bin lira ödedi! Bakın ne aldıİbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli için 200 bin lira ödedi! Bakın ne aldı


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