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200 fincan kahveye eşdeğer kafein tozunu yanlışlıkla içen antrenör öldü

02.03.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gallerli bir kişisel antrenör, 200 fincan kahveye eşdeğer kafein tozunu yanlışlıkla içtikten sonra öldü. İki çocuk babası Tom Mansfield, mutfak terazisinde kullanması gereken toz miktarını yanlış hesaplamıştı.

200 fincan kahveye eşdeğer kafein tozunu yanlışlıkla içen antrenör öldü

İki çocuk babası Tom Mansfield'in, kullanması gereken toz miktarını mutfak terazisinde yanlış hesapladığı belirtiliyor. Galler'de Mansfield'in ölümüyle ilgili duruşmada 29 yaşındaki antrenörün 5 Ocak 2021'de hazırladığı karışımı içtikten hemen sonra rahatsızlandığı belirtildi.

Adli Tıp Uzmanı John Gittins, ölüm nedeninin kafein zehirlenmesi olduğunu söyledi ve bir şanssızlık yaşandığı sonucuna ulaştığını paylaştı. Kafein, bazı spor müdavimleri tarafından performans artırıcı olarak kullanılıyor. Bazı spor sayfalarında, sporcuların performansını iyileştirmek için belirli dozda alınması tavsiye ediliyor.Ancak uzmanlar, kafein alırken önerilen miktarın üzerinde tüketilmesinin riskleri olduğu konusunda uyarıyor.

İÇTİKTEN HEMEN SONRA GÖĞSÜNÜ TUTTU

Mansfield'ın tartısıyla ölçtüğü en düşük ağırlık, önerilen azami dozun altı katından fazlaydı.

Duruşmada Mansfield'ın karışımı tükettikten sonra kalbinin hızlı atmaya başladığı ve göğsünü tuttuğu anlatıldı. Olay raporuna göre, uzandıktan dakikalar sonra ağzından köpükler gelmeye başladı. Karısı Suzannah komşularıyla ailesine haber verdi ve ambulans çağırdı.Sağlık görevlileri onu 45 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştı ancak daha sonra hastanede öldüğü açıklandı.

Mansfield'ın kafein tozunun ağırlığını ölçmek için kullandığı terazilerin 2 ila 5,000 gram arasında bir ağırlık aralığına sahip olduğu ancak kendisinin önerilen 60-300 mg'lık dozu tartmaya çalıştığı söylendi.Aşırı doza yol açan da buradaki yanlış hesaplamaydı. Duruşmada, Mansfield'in Blackburn Distributions adlı firmanın 100 gramlık kafein tozu paketlerinden aldığı belirtildi.

FİRMA YETKİLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

kapak antrenör

Firmanın yöneticisi Ben Blackburn, tozun miligram cinsinden iki ondalık basamak şeklinde tartılması gerektiğini ve önerilen dozun günde en fazla iki kere 60-300 mg olduğunu söyledi. Blackburn bu kadar küçük miktarları tartmak için terazi satın alınabileceğini de belirtti.

Şirketin yöneticisi, Mansfield'in hayatını kaybettiği sırada satışta olan paketlerinde ölçü kaşıklarının olmadığını ancak bunun artık değiştiğini söyledi. Firma ayrıca kullanım talimatlarını iyileştirdi ve olası yan etkileri daha görünür hale getirdi.

Otopsi raporunda Mansfield'ın kanında litre başına 392 miligram (mg) kafein olduğu belirtildi.Bir fincan filtre kahve içmiş birinin kanında kafein seviyesi genellikle litre başına 2 ila 4 mg oluyor. Gittins, Mansfield'ın "önerilen doz aralığının ortasını" hedeflediğini, ancak "matematiğini yanlış yaptığını" ve ölümcül etkisi olan "istenmeyen sonuçlar" yaşandığını söyledi.


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