200 yıldır nesilden nesile aktarılan emanet

Osmanlı mutfağından Bosna Hersek mutfağına geçmiş en önemli lezzetlerden baklava, bayramlarda her evde misafirlere ikram edilen tatlıların başında geliyor. Osmanlı mutfağından Bosna Hersek mutfağına geçmiş en önemli lezzetlerden baklava, farklı çeşitleri ve özenle açılan hamuruyla bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da bulunan işletme "Baklava Dükkanı", eski tariflere göre baklava yapan yerlerden biri. İşletme sahibi ve 20 yıllık baklava ustası Bedrija Tulek, baklava yapmanın kendisi için bir aile geleneği olduğunu söyledi. Bosna Hersek'te bayramlarda üç tür baklava yapıldığını anlatan Tulek, "Bunlardan biri asırlık tarife göre yapılmaya devam eden candar baklavası, diğeri geleneksel olarak yufkaların üst üste dizilmesiyle yapılan klasik baklava ve kaymakla yapılan sevdican baklavası." dedi. Unutulmaya yüz tutmuş candar baklavasının bugün sadece kendi dükkanlarında yapıldığını aktaran Tulek, "Bu tarif Saraybosna'ya özgü bir tarif. Candar baklavasının tarifi, 200 yıldır nesilden nesile devredilen bir emanet." diye konuştu.

Geleneksel candar baklavası yapımının birkaç gün sürdüğünü anlatan Tulek, "Yufkalar 24 saat boyunca oklavanın üzerinde kurur. Oklavadan çıkartılan yufkalar bir gün daha kurutulduktan sonra pişirilir. Ardından içi kaymak, ceviz, badem ve fındıktan oluşan harçla doldurulur ve şerbetlenir." ifadelerini kullandı. Daha çok tercih edilen ve "Bosna baklavası" olarak da anılan baklavanın, geleneksel olarak yufkaların üst üste dizilmesi ve aralarına ceviz serpilmesiyle yapıldığını anlatan Tulek, kaymakla yapılan sevdican baklavasının ise bugün neredeyse unutulmuş bir çeşit olduğunu söyledi. "Bosna Hersek'te baklava mutluluk demek" Baklavanın Bosna Hersek'te bayramların vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Tulek, "Bosna Hersek'te baklava aslında mutluluk demek, zira baklavayı bayramların yanı sıra düğünlerde de soframızdan eksik etmeyiz." dedi. Tulek, baklavanın sadece ülkedeki Müslümanlara özgü bir gelenek olmadığına işaret ederek, "Bosna Hersek'in çok kültürlü ve dinli bir yapısı var. Baklava, ülkedeki Hristiyan ve Yahudi bayramlarında da yapılır." diye konuştu.