200 yılık tarihi konak küle döndü! Kullanılamaz hale geldi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi konak, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak’ta bulunan 2 katlı 200 yıllık tarihi konağın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 ay önce satın alınan ve tadilatın devam ettiği konakta kimse olmazken, alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112'ye bildirdi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Sabaha karşı 04.30 sularında çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede tüm konağı sararken, ihbar üzerine olay yerine Karabük, Safranbolu itfaiyeleri ile Orman İşletme arozözleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 200 yıllık olan tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangın sonrası büyük kısmı da çöktü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

