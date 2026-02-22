Dağın zirvesinde kız arkadaşını ölüme terk etti: Mahkeme kararı şoke etti!

Avusturya’nın en yüksek dağı Grossglockner’da yaşanan olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Deneyimli dağcı Thomas Plamberger, zirveye sadece 150 metre kala hipotermi geçiren sevgilisi Kerstin Gurtner’i dondurucu soğukta bırakmakla suçlandı. Genç kadın saatler sonra donarak hayatını kaybetti.

POLİS ARAMALARINA CEVAP VERMEDİ

Savcılık, Plamberger’in yorgun ve yönünü kaybetmiş haldeki sevgilisini rüzgârdan korunaklı bir yere taşımadığını, acil durum ekipmanlarını kullanmadığını ve zamanında yardım çağırmadığını belirtti. Çiftin akşam saatlerinde mahsur kaldığı, ancak gece boyunca etkili bir distress çağrısı yapılmadığı öne sürüldü. İddiaya göre sanık telefonunu sessize aldı ve polis aramalarına da yanıt vermedi.

SAATLERCE ORADA KALMIŞ

Gece 02.00’de yardım istemek için genç kadını yalnız bırakan adamın ardından kurtarma ekipleri sabah saatlerinde bölgeye ulaşabildi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle helikopter kalkamazken, ekipler saat 10.00 sularında Gurtner’in cansız bedenine ulaştı.

HAPİS YATMAYACAK

Mahkeme, Plamberger’i “ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan suçlu buldu. Ancak 5 ay ertelenmiş hapis cezası ve para cezası verilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Hapis yatmayacak olması ise karara yönelik tepkileri artırdı.