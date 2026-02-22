Mynet Trend

Dağın zirvesinde kız arkadaşını ölüme terk etti: Mahkeme kararı şoke etti!

Zirveye 150 metre kala dondurucu soğukta sevgilisini yalnız bıraktı. Grossglockner’da -20 derecede hayatını kaybeden genç kadının ölümü sonrası açılan davada karar çıktı. Deneyimli dağcıya hapis cezası verilen ceza ortalığı ayağa kaldırdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Avusturya’nın en yüksek dağı Grossglockner’da yaşanan olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Deneyimli dağcı Thomas Plamberger, zirveye sadece 150 metre kala hipotermi geçiren sevgilisi Kerstin Gurtner’i dondurucu soğukta bırakmakla suçlandı. Genç kadın saatler sonra donarak hayatını kaybetti.

Dağın zirvesinde kız arkadaşını ölüme terk etti: Mahkeme kararı şoke etti! 1

POLİS ARAMALARINA CEVAP VERMEDİ

Savcılık, Plamberger’in yorgun ve yönünü kaybetmiş haldeki sevgilisini rüzgârdan korunaklı bir yere taşımadığını, acil durum ekipmanlarını kullanmadığını ve zamanında yardım çağırmadığını belirtti. Çiftin akşam saatlerinde mahsur kaldığı, ancak gece boyunca etkili bir distress çağrısı yapılmadığı öne sürüldü. İddiaya göre sanık telefonunu sessize aldı ve polis aramalarına da yanıt vermedi.

Dağın zirvesinde kız arkadaşını ölüme terk etti: Mahkeme kararı şoke etti! 2

SAATLERCE ORADA KALMIŞ

Gece 02.00’de yardım istemek için genç kadını yalnız bırakan adamın ardından kurtarma ekipleri sabah saatlerinde bölgeye ulaşabildi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle helikopter kalkamazken, ekipler saat 10.00 sularında Gurtner’in cansız bedenine ulaştı.

Dağın zirvesinde kız arkadaşını ölüme terk etti: Mahkeme kararı şoke etti! 3

HAPİS YATMAYACAK

Mahkeme, Plamberger’i “ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan suçlu buldu. Ancak 5 ay ertelenmiş hapis cezası ve para cezası verilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Hapis yatmayacak olması ise karara yönelik tepkileri artırdı.

