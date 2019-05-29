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200 yıllık bulgur kazanına paha biçilemiyor

leyla.kader leyla.kader
YAŞAM  | 29.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Siirt’te 77 yaşındaki bakır ustası Nasri Bakırcı, Osmanlı döneminde kalma 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen bulgur kazanını gün yüzüne çıkardı. Telefonlarının susmadığını ifade eden Bakırcı, antika tutkunlarının bulgur kazanını almak için fiyat istediklerini belirtti.

200 yıllık bulgur kazanına paha biçilemiyor

Dedesinden kalma bulgur kazanının depoda bulduklarını belirten Nasri Bakırcı, bulgur kazanının kendilerinde manevi bir değeri olduğunu belirtti. Uzun yıllardır bakırcı ustası olduğunu belirten Bakırcı, "Yaklaşık 200 sene önce yapılmış. Biz antika diye saklıyoruz. Bunu kolay kolay satmıyoruz çünkü pahalıdır. Türkiye'de bunu yapan usta yok. Bakırdan yapılmış bulgur kazanı ve yanımızda saklıyoruz, çok kıymetlidir bu bizim için. Kolay kolay satmayız" dedi.

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'TELEFONUMUZ ANTİKACILAR YÜZÜNDEN SUSMUYOR'

Bulgur kazanının yaklaşık 200 yıllık olduğunu belirten Nasri Bakırcı'nın oğlu Sezer Bakırcı, bakır eşyanın baha biçilemeyecek kadar değerli olduğunu söyledi. Bakırcı, "Bu kazan benim babamın dedesinden kalma bir kazan. Tamamen el yapımı. Herhangi bir fabrikasyon ürün yok.

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Tamamen elle sarılarak yapılmış. Kazan çok eski antikacılar bizi çok rahatsız ediyor bunu satmamız konusunda ama biz bunu simge olarak kullanıyoruz. Elimizden çıkarmak istemiyoruz. Çünkü bugünkü şartlarda bunu yapacak usta olmadığı için biz bunun kıymetini biliyoruz. Bu meslek babadan oğula devam ediyor. Bu şekilde bunu devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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Siirt kent merkezinde baba mesleğini icra eden Sezer Bakırcı, babasının dedesinden kalma evin bodrumunda eşyaları karıştırırken bulduğu bulgur kazanına baha biçemediklerini sözlerine ekledi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
bulgur kazanı antika Siirt

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