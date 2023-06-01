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2000’lere damga vuran Biri Bizi Gözetliyor Tarık son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

01.06.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen yarışmalardan biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Şimdilerde Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde boy gösteren Öykü Serter’in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor’un yarışmacılarının son halleri gündem oldu. BBG Tarık'ın son hali ağızları açık bıraktı.

2000’lere damga vuran Biri Bizi Gözetliyor Tarık son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

2000’li yıllara damga vuran Biri Bizi Gözetliyor unutulmaz yapımlar arasında bulunuyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Tarık Ata Şimşek Of Deli Gönül şarkısı ile ün kazanmıştı. Biri Bizi Gözetliyor Tarık'ın son halini görenler şaştı kaldı.

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2001 yılında yayınlanan ve fenomen haline gelen Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında 01 Murat, 02 Melih, Filozof Eray gibi yarışmacılar çok konuşulmuştu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri da Tarık Ata Şimşek'ti.

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Şimdilerde 51 yaşında olan BBG Tarık yarışma arkadaşı Dilek'ten hoşlanmış ancak karşılık bulamamıştı. Of Deli Gönül şarkısını yazan sevilen isim bu şarkı ile milyonlara ulaşmıştı.

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BBG Tarık daha sonra albüm çıkarmış ve 1 milyondan fazla satarak adından söz ettirmişti. Ünlü isim verdiği bir röportajda da bu kadar büyük satış yapmasına rağmen albümden hiç para kazanamadığını söylemişti.

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Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Tarık Ata Şimşek geçtiğimiz aylarda Gibi dizisi ile yeniden gündem oldu.

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Bodrum'da bir pastane açan Şimşek sosyal medya hesabında sık sık işletmesinden paylaşımlar yapıyor.

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