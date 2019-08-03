2000 TL bütçenizle nasıl bir akıllı telefon alabilirsiniz

Akıllı telefonlar artık gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumdalar. Hemen hemen her yaş grubunun akıllı telefonlarla haşır neşir olduğunu söylemek yanlış olmaz. 3 – 4 yaşında çocuklar bile akıllı telefonlardan video izleyip, oyun oynuyorlar.

Dolayısıyla artık akıllı telefonlar lüksten çıkıp, doğal ihtiyaç haline gelmiş durumda. Peki eskiyen akıllı telefonunuzu değiştirme zamanınız gelmedi mi?

Samsung Galaxy M20

Yonga Seti: Exynos 7904

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç

Batarya: 5000 mAh

Kamera: 13MP + 5MP / 8MP

Ortalama Fiyatı: 1800 TL

Samsung Galaxy A30

Yonga Seti: Exynos 7904

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç

Batarya: 4000 mAh

Kamera: 16MP + 5MP / 16MP

Ortalama Fiyatı: 1980 TL

Xiaomi Redmi Note 7

Yonga Seti: Snapdragon 660

RAM: 6GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç

Batarya: 4000 mAh

Kamera: 12MP + 2MP / 13MP

Ortalama Fiyatı: 1850 TL

Huawei P Smart 2019

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 64 GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç

Batarya: 3400 mAh

Kamera: 13MP + 2MP / 8MP

Ortalama Fiyatı: 1750 TL