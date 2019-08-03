2000 TL bütçenizle nasıl bir akıllı telefon alabilirsiniz

Akıllı telefonlar artık gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumdalar. Hemen hemen her yaş grubunun akıllı telefonlarla haşır neşir olduğunu söylemek yanlış olmaz. 3 – 4 yaşında çocuklar bile akıllı telefonlardan video izleyip, oyun oynuyorlar.
Dolayısıyla artık akıllı telefonlar lüksten çıkıp, doğal ihtiyaç haline gelmiş durumda. Peki eskiyen akıllı telefonunuzu değiştirme zamanınız gelmedi mi?
Samsung Galaxy M20
Yonga Seti: Exynos 7904
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç
Batarya: 5000 mAh
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Ortalama Fiyatı: 1800 TL
Samsung Galaxy A30
Yonga Seti: Exynos 7904
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç
Batarya: 4000 mAh
Kamera: 16MP + 5MP / 16MP
Ortalama Fiyatı: 1980 TL
Xiaomi Redmi Note 7
Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç
Batarya: 4000 mAh
Kamera: 12MP + 2MP / 13MP
Ortalama Fiyatı: 1850 TL
Huawei P Smart 2019
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 64 GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Batarya: 3400 mAh
Kamera: 13MP + 2MP / 8MP
Ortalama Fiyatı: 1750 TL
Huawei P20 Lite
Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Batarya: 3000 mAh
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Ortalama Fiyatı: 1850 TL
Meizu X8
Yonga Seti: Snapdragon 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2220 px 6.2 inç
Batarya: 3210 mAh
Kamera: 12MP + 5MP / 20 MP
Ortalama Fiyatı: 1600 TL
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