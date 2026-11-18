Rockstar Games, daha önce Grand Theft Auto 6'nın PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında 30 FPS'yi hedeflediğini açıklamıştı. Bu duyurunun ardından, oyuna gelecekte bir performans modu eklenip eklenmeyeceği merak konusu olmuştu.

Birçok oyuncu, bu konsol neslinde pek çok geliştiricinin yaptığı gibi Rockstar'ın da bir tür performans modu sunmasını ummuştu. Bazı oyuncular, çıkış sonrası bir güncellemeyle 60 FPS seçeneğinin eklenebileceğini düşünüyordu. Ayrıca 120 Hz televizyon kullanan oyuncular için 40 FPS modu sunulabileceğine yönelik umutlar da vardı.

Ancak Rockstar Games'in Kotaku'ya yaptığı açıklama, bu beklentilere son verdi.

Şirket, mevcut nesil konsollarda GTA 6 için 60 FPS veya 40 FPS modunun sunulmayacağını doğruladı. Üstelik bu durum, daha güçlü donanıma sahip PS5 Pro için de geçerli.

ROCKSTAR GAMES, MEVCUT NESİL KONSOLLARDA GTA 6'YA NEDEN 60 FPS MODU GELMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Rockstar Games Teknoloji Üretim Direktörü Marc Chambers, GTA 6'nın grafik teknolojileri ve PS5 Pro'daki geliştirmeler hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Chambers, oyunun temel grafik sunumunda ışın izlemeli yansımalar ve küresel aydınlatma teknolojilerinden yararlanıldığını belirterek şunları söyledi:

"Temel grafik sunumumuzda ışın izlemeli yansımalar ve küresel aydınlatma kullanıyoruz. PS5 Pro'da bunlara ışın izlemeli gölgeler ekleniyor. Ayrıca PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sayesinde genel görüntü netliği de artırılıyor."

Chambers, PS5 Pro'nun geliştirilmiş grafik işlemcisi ve görüntü ölçekleme teknolojisinin GTA 6'nın görsel kalitesini artırmak için kullanıldığını da belirtti.

Ancak daha yüksek kare hızlarına ulaşılmasının önündeki temel engelin işlemci gücü olduğunu açıkladı:

"PS5 Pro'nun merkezi işlemcisi standart PS5'inkinden biraz daha iyi olsa da oyunun karmaşık simülasyonunu daha yüksek kare hızlarında çalıştıracak kadar güçlü değil."

Kaynak: Kotaku