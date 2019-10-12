2000 TL’nin altında en iyi akıllı telefonlar

Samsung Galaxy M30

Telefonun ince çerçeveli, güzel bir tasarımı var. Ön kameranın üst orta tarafa konumlandırılması da güzel. Plastik bir gövdeyle geliyor. 6.4 inç değerde Super Amoled ekranı güzel bir görüntüleme kalitesine sahip. Android 9’a güncellenebiliyor. Normal, geniş açılı ve derinlik sensörü olmak üzere arka tarafında 3 kamera var ve öndeki kamerası da selfie’ler için yeterli performans sunuyor. Bir diğer dikkat çekici tarafı da 15w hızlı şarj desteği sunan 5000mah pili.

Yonga Seti: Exynos 7904

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç

Batarya: 5000 mAh

Kamera: 13MP + 5MP + 5MP / 16MP

Fiyatı: 1840 TL

Xiaomi Mi A3

Mi A3’te de Super Amoled ekran teknolojisi var, ama bu kez 6.01 inç büyüklükten söz ediyoruz. Cihazın şık bir tasarımı var. Ön ve arka taraflarda Gorilla Glass 5 koruması tercih edilmiş ve ön kamerayı yine ön üst orta tarafta görüyoruz. Çoğu kez tek elde kullanıma uygun bir tasarım. Android 9 işletim sistemi barındıran telefon, Snapdragon 665 ile geliyor ve pek çok oyun ve uygulamayı çalıştırmanıza imkân sunuyor. Bir diğer dikkat çekici tarafı ise, arka taraftaki 3’lü kamera sistemi. Tam 48MP’lik ana kamerası var ve bunun yanında 8MP geniş açılı kamera ile 2MP derinlik sensörü mevcut. Ön kısımdaki 32MP değerdeki kamera da rakiplerini kıskandıracak cinsten. 4030mAh pili bulunan ürün, aynı zamanda Quick Charge 3 hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.