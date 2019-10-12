2000 TL’nin altında en iyi akıllı telefonlar

Samsung Galaxy M30
Telefonun ince çerçeveli, güzel bir tasarımı var. Ön kameranın üst orta tarafa konumlandırılması da güzel. Plastik bir gövdeyle geliyor. 6.4 inç değerde Super Amoled ekranı güzel bir görüntüleme kalitesine sahip. Android 9’a güncellenebiliyor. Normal, geniş açılı ve derinlik sensörü olmak üzere arka tarafında 3 kamera var ve öndeki kamerası da selfie’ler için yeterli performans sunuyor. Bir diğer dikkat çekici tarafı da 15w hızlı şarj desteği sunan 5000mah pili.
Yonga Seti: Exynos 7904
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç
Batarya: 5000 mAh
Kamera: 13MP + 5MP + 5MP / 16MP
Fiyatı: 1840 TL
Xiaomi Mi A3
Mi A3’te de Super Amoled ekran teknolojisi var, ama bu kez 6.01 inç büyüklükten söz ediyoruz. Cihazın şık bir tasarımı var. Ön ve arka taraflarda Gorilla Glass 5 koruması tercih edilmiş ve ön kamerayı yine ön üst orta tarafta görüyoruz. Çoğu kez tek elde kullanıma uygun bir tasarım. Android 9 işletim sistemi barındıran telefon, Snapdragon 665 ile geliyor ve pek çok oyun ve uygulamayı çalıştırmanıza imkân sunuyor. Bir diğer dikkat çekici tarafı ise, arka taraftaki 3’lü kamera sistemi. Tam 48MP’lik ana kamerası var ve bunun yanında 8MP geniş açılı kamera ile 2MP derinlik sensörü mevcut. Ön kısımdaki 32MP değerdeki kamera da rakiplerini kıskandıracak cinsten. 4030mAh pili bulunan ürün, aynı zamanda Quick Charge 3 hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.
Yonga Seti: Snapdragon 665
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.01 inç
Batarya: 4030 mAh
Kamera: 48MP + 8MP + 2MP / 32MP
Fiyatı: 1730 TL
Huawei P Smart 2019
Bir diğer ince çerçeveli, ön tarafında fiziksel tuş barındırmayan ve selfie kamerasını üst orta kısma konumlandıran model de Huawei P Smart 2019. Çok güzel renk tonları bulunan ürün, daha önce saydığımız iki telefona kıyasla daha hafif, yalnızca 160 gram. 6.21 inç değerdeki IPS ekranı, iç ve dış mekan kullanımlarında iyi çözümler sunuyor. Android 9 işletim sistemine sahip ve Huawei’nin kendi çipseti Kirin 710’u barındırıyor. Bu da pek çok oyun ve uygulamayı açabileceğiniz anlamını taşıyor. Kamera tarafına geldiğimizde, önceki iki modele kıyasla biraz daha mütevazi olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafında 13MP kamera ve 2MP derinlik sensörü var. Ön tarafta ise 16MP ya da 8MP seçenekleri sunuluyor.
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 64 GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Batarya: 3400 mAh
Kamera: 13MP + 2MP / 8MP
Fiyatı: 1470 TL
Meizu X8
Ve son ürünümüz, 160 gram ağırlıktaki Meizu X8. Ürünün ön kısmında fiziksel tuş yok, ancak büyük bir çentiği var ve diğer cihazlara kıyasla biraz geri planda kalıyor. 6.2 inç değerdeki IPS ekranı, oyun ve uygulamalar için ideal bir görüntü kalitesine sahip. 86.5 ekran çerçeve oranı var. Bir diğer dikkat çekici tarafı ise, Snapdragon 710 çipsetiyle gelmesi. Yani evet, uygulamaları ve neredeyse bütün oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Özellikle Flyme oyun modu 3.0 sayesinde, oyun oynadığınız sırada güç önceliği oyunları çalıştırmaya atanıyor. Ürünümüzün arka tarafında 12+5MP’den oluşan dual kamera yer alırken, ön tarafında da iddialı 20MP’lik selfie kamera konumlandırılmış. Hızlı şarj özelliği bulunan cihaz, yarım saatte %50’ye kadar şarj olabiliyor.
Yonga Seti: Snapdragon 710
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2220 px 6.2 inç
Batarya: 3210 mAh
Kamera: 12MP + 5MP / 20 MP
Fiyatı: 1500 TL
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