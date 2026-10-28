Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Telefonu gece boyu şarja takanlar yandı! Bataryayı bozuyor olabilirsiniz

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının her gece alışkanlık haline getirdiği "telefonu sabaha kadar şarjda bırakma" eylemi, sanılanın aksine cihazların ömrünü hızla tüketiyor. Uzmanlar, modern telefonlarda akımı kesen mekanizmalar olsa da, cihazın saatlerce prizde kalmasının donanıma ve bataryaya kalıcı zararlar verdiğini belirtiyor.

Telefonu gece boyu şarja takanlar yandı! Bataryayı bozuyor olabilirsiniz
Çiğdem Berfin Sevinç

Telefon %100 doluluğa ulaştıktan sonra prizde kalmaya devam ettiğinde, arka planda çalışan uygulamalar nedeniyle şarjı %99'a düşüyor ve cihaz tekrar şarj olmaya başlıyor. Sabaha kadar tekrarlanan bu "mini döngüler", lityum-iyon pillerin kimyasal yapısını bozarak batarya sağlığını hızla düşürüyor. Bunun yanı sıra oluşan sürekli ılık ısı, ekran paneli ile kasa arasındaki yapıştırıcıları eriterek ekran kaymalarına ve lekelere yol açabiliyor.

Telefonu gece boyu şarja takanlar yandı! Bataryayı bozuyor olabilirsiniz 1

YANGIN RİSKİNE DİKKAT!

Yetkililer, özellikle telefonların yatak, yastık altı veya halı gibi hava almayan zeminlerde şarj edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Orijinal olmayan yan sanayi kablo ve adaptör kullanımıyla birleşen bu durum, aşırı ısınma neticesinde yangın ve patlama riskini doğrudan tetikliyor.

Telefonu gece boyu şarja takanlar yandı! Bataryayı bozuyor olabilirsiniz 2

UZMANLARDAN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

• %20 - %80 Kuralı: Batarya ömrünü maksimuma çıkarmak için telefon şarjını mümkün olduğunca %20'nin altına düşürmemek ve %80 seviyesinde prizden çekmek gerekiyor.

• Akıllı Özellikleri Açın: iPhone kullanıcılarının "Optimize Edilmiş Pil Şarjı", Android kullanıcılarının ise "Pil Koruması" veya "Uyarlanabilir Şarj" ayarlarını mutlaka aktif etmesi öneriliyor. Bu yazılımlar, telefonun şarjını sabaha kadar %80'de sabitleyip uyanma saatinize yakın %100'e tamamlayarak pil üzerindeki stresi azaltıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mikrodalga fırını temizlemenin pratik yolu! Mikrodalga fırını temizlemenin pratik yolu!
Z kuşağını unutun, 'ekran nesli' geliyor: X, Y, Z derken şimdi de Alfa!Z kuşağını unutun, 'ekran nesli' geliyor: X, Y, Z derken şimdi de Alfa!

Anahtar Kelimeler:
şarj aleti telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Masada seyyanen zam ve refah payı! 2 formül: 23.552 TL için yeni hesap

Masada seyyanen zam ve refah payı! 2 formül: 23.552 TL için yeni hesap

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.