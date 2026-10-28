Telefonu gece boyu şarja takanlar yandı! Bataryayı bozuyor olabilirsiniz

Telefon %100 doluluğa ulaştıktan sonra prizde kalmaya devam ettiğinde, arka planda çalışan uygulamalar nedeniyle şarjı %99'a düşüyor ve cihaz tekrar şarj olmaya başlıyor. Sabaha kadar tekrarlanan bu "mini döngüler", lityum-iyon pillerin kimyasal yapısını bozarak batarya sağlığını hızla düşürüyor. Bunun yanı sıra oluşan sürekli ılık ısı, ekran paneli ile kasa arasındaki yapıştırıcıları eriterek ekran kaymalarına ve lekelere yol açabiliyor.

YANGIN RİSKİNE DİKKAT!

Yetkililer, özellikle telefonların yatak, yastık altı veya halı gibi hava almayan zeminlerde şarj edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Orijinal olmayan yan sanayi kablo ve adaptör kullanımıyla birleşen bu durum, aşırı ısınma neticesinde yangın ve patlama riskini doğrudan tetikliyor.

UZMANLARDAN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

• %20 - %80 Kuralı: Batarya ömrünü maksimuma çıkarmak için telefon şarjını mümkün olduğunca %20'nin altına düşürmemek ve %80 seviyesinde prizden çekmek gerekiyor.

• Akıllı Özellikleri Açın: iPhone kullanıcılarının "Optimize Edilmiş Pil Şarjı", Android kullanıcılarının ise "Pil Koruması" veya "Uyarlanabilir Şarj" ayarlarını mutlaka aktif etmesi öneriliyor. Bu yazılımlar, telefonun şarjını sabaha kadar %80'de sabitleyip uyanma saatinize yakın %100'e tamamlayarak pil üzerindeki stresi azaltıyor.