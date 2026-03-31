2002’nin kahramanlarından Milli Takıma büyük övgü! Kosova maçı öncesi o ismi işaret etti

Dünya üçüncülüğünün mimarları, 24 yıllık hasretin bitmesine saatler kala A Milli Takım’a seslendi! Efsane kaptan Bülent Korkmaz'ın "Bu jenerasyon öyle ya da böyle o kupaya gitmeli" sözleri camiayı kenetlerken; dev kaleci Rüştü Reçber, kaledeki Uğurcan Çakır duvarına dikkat çekti. Yıldıray Baştürk ise Montella’nın "kusursuz" sürecini Amerika biletiyle taçlandırması gerektiğini vurguladı. İşte 2002’nin kahramanlarından dev maç öncesi analizler...

Burak Kavuncu

2002 Dünya Kupası’nda tarih yazan Ay-Yıldızlı efsaneler, 24 yıl sonra gelen bu kritik eşik öncesinde tek yürek oldu. Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber ve Yıldıray Baştürk, yaptıkları özel açıklamalarla bugünkü jenerasyona olan inançlarını vurgularken, Kosova sınavının "telafisi olmayan" bir final olduğunu hatırlattılar.

"BİZ ORAYA GİTMELİYİZ..."

A Spor'a konuşan efsane kaptan Bülent Korkmaz: "Bir öngörü yok. Dünya Kupası'na gitmek zorundayız. Bu kadro yapısı, kadro kalitesi... Üst seviyede oynayan bir takım var. Çok iyi ve kaliteli bir jenerasyon var, Dünya Kupası'na gitmesini herkes istiyor. Çok zor olacak, kolay bir maç değil ama biz oraya gitmeliyiz. Bunu her seferinde de söylüyorum. İnşallah yanılmayız.

"BAŞARI YAKALANACAK BİR JENERASYON..."

"2002'de çok iyi bir jenerasyon vardı. O jenerasyonla o başarılar geldi. 24 sene geçmiş, şimdiki jenerasyon da çok iyi bir jenerasyon. Başarı yakalanacak bir jenerasyon.

İyi bir jenerasyon yakaladık. Bunun değerini ve kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok iyi bir jenerasyon. Bizim oraya gitmemiz lazım. Baskı olacak, stres olacak, heyecan olacak. Duygu yoğunluğu olmadan bir şeyi başarmanız imkansız. Nasıl olacak bilmiyorum ama zor olacak.

Bu jenerasyon öyle ya da böyle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda... Futbolda her şey olabilir ama bir başarı yakalayacağına inanıyorum."

"DUYGULANDIRDI! ONERE ETTİ..."

"Hakan Çalhanoğlu milli takımda benim rekorumu geçti. Benimle ilgili yorum yapmıştı. Sonra ona teşekkür ettim. O zaman da konuştuk ve başarılar diledim. Şimdi de aynı şeyi söylüyor. Kendi geçmişine, halkına çok değer veren bir oyuncu, bir kaptan. Hakan'ın o güzel konuşması beni mutlu etti, duygulandırdı, onore etti. Biz elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz.

İnşallah Dünya Kupası'na gideriz. Hep birlikte mutlu oluruz. Arkadaşlara başarılar diliyorum."

O İSMİ İŞARET ETTİ! BÜYÜK ÖZGÜ...

Rüştü Reçber: "Çok önemli isimler milli takımımızda önemli işler yaptı. Uğurcan Çakır’a gelince, gerçekten son dönemlerde maçlara damga vuran bir isim. Konsantrasyon seviyesi üst noktada olduğu zaman aşılamayan güçte bir kaleci."

"2002'DE FİNAL GÖREBİLİRDİK..."

"Böyle maçlarda gol yemeden atacağınız erken bir gol birçok şeyi değiştirecektir. Kosova takımını da yabana atmamak lazım. Dişli, mücadeleci ve pes etmeyen bir takım.

Biz her zaman takım olarak ön plana çıkmak istemiştik. Üzüntülü olduğumuz nokta ise yarı finalde keşke Brezilya yerine Almanya olsaydı. O sene final görebilirdik diye düşünüyorum."

"TELAFİSİ OLMAYAN BİR MAÇ!"

Yıldıray Baştürk: "Tek maç olduğu için telafisi olmayan, heyecanı çok yüksek bir maç. Futbolcular, bu tarz maçlara daha farklı, daha heyecanlı ve daha yüksek konsantrasyonla hazırlanıyorlar.

Şu an Almanya’da yaşıyorum. Buradaki gurbetçiler, biz de tüm Türkiye gibi tek yürek bu maçı bekliyoruz. İnşallah Dünya Kupası’na katılmayı başaracağız.

Kaptanımıza teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Bütün kalbimizle onların arkasındayız. İnşallah bu maçtan sonra oturur konuşuruz ve inşallah Amerika'da oluruz."

MONTELLA'YI ÖVDÜ!

"Montella'nın gerçekten kusursuz milli takım süreci var. Avrupa Şampiyonası'na gittik, orada başarılar elde ettik. Şimdi final maçına çıkacağız. Hoca ve oyuncular arasında iyi bir bağ var inşallah bu akşam bunu taçlandıracaklar.

Ben Şampiyonlar Ligi finali oynayarak gittim Dünya Kupası’na. Dünya Kupası’na gidene kadar Şampiyonlar Ligi arenasını en son nokta olarak düşünmüştüm. Ama orası çok daha farklı..."

BREZİLYA MAÇINI ANLATTI!

SORU: 2002 Dünya Kupası’nda oynanan ilk Brezilya maçı öncesinde soyunma odasının havası nasıldı?

Yıldıray Baştürk: "Leverkusen’de oynadığım için Brezilya Milli Takımı oyuncularının hepsiyle hemen hemen oynadım. Benim heyecanım biraz daha az olabilir."

