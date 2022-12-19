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  4. 2011 yılında hayatını kaybeden zaman yolcusunun kehanetleri yeniden gündem oldu! “2025 yılında Dünya’da nükleer savaş çıkacak”

2011 yılında hayatını kaybeden zaman yolcusunun kehanetleri yeniden gündem oldu! “2025 yılında Dünya’da nükleer savaş çıkacak”

19.12.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini zaman yolcusu ilan ederek sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başaran Al Bielek, 2011 yılında hayata gözlerini yummasına rağmen kehanetleriyle yeniden gündem oldu. Fenomen zaman yolcusu 2025 yılında Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkacağına dair korkunç bir tahminde bulundu ve gelecekte hükümetlerin olmayacağını iddia etti.

2011 yılında hayatını kaybeden zaman yolcusunun kehanetleri yeniden gündem oldu! “2025 yılında Dünya’da nükleer savaş çıkacak”

1927 yılında doğan Al Bielek, 2011 yılında vefat etmeden önce Üçüncü Dünya Savaşı ve nükleer savaşa ilişkin olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisini bir zaman yolcusu olarak tanıtan Bielek, gizli bir görevin başarısı olarak geleceğe gönderildiğini söyledi.

İDDİALARI HERKESİ ŞAŞIRTTI

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Ölmeden önce yaptığı açıklamada Bielek, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu tarafından "görünmez" olacak bir savaş gemisi yaratmaya çalışmak için yürütülen bir dizi çok gizli test olan "Philadelphia Deneyi" adlı bir şeyin parçası olduğunu iddia etti. Deneyin asıl amacının zamanda yolculuk makinesi yaratmak olduğunu ifade eden Bielek, 1940 yılında Birleşik Devletler Donanması'na ait bir gemi olan USS Eldridge'den kardeşiyle birlikte okyanusa atıldığını ve kendilerine geldiklerinde 2749 yılına ışınlandıklarının altını çizdi.

MİLYONLARCA İNSAN ÖLECEK

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2749 yılında ışınlanırken Bielek, 2025 yılında hükümetlerin çoğunun dağılacağını ve üç milyon insanın nükleer bir dünya savaşı nedeniyle öleceğini söyledi. Avrupa’nın büyük bir kısmının sular altında kaldığını ifade eden Bielek, İngiltere’nin neredeyse tamamının yol olacağını belirtti.

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Gelecekte şehirlerin yapısının tamamen değiştiğini ifade eden Bielek, dünya çapında çok az şehrin hayatta olacağının altını çizdi. Ulusal hükümetlerin ve sınırların ortadan kalacağını söyleyen Bielek, “Uçan şehirler dünyanın her bir noktasına taşınabiliyordu. Her şey bedavaydı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kehanet

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