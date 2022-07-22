Sosyal medyada gündem yarattı! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi o tarihe işaret etti: Büyük bir felaket geliyor

TikTok’ta zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bir kişinin geleceğe yönelik kehanetleri ilgi çekti. Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan gönderisinde 2023 yılından geldiğini söyleyen kişi 13 Ocak 2023 tarihinde insanlığı bekleyen korkunç bir felaketten söz ettiği paylaşımıyla viral olmayı başardı.

YENİ BİR GEZEGEN KEŞFEDİLECEK

Zaman yolcusu, 13 Ocak 2023 tarihinde Azawa adı verilen yeni bir gezegenin keşfedileceğini ve bu gezegende yaşayan canlılar ve insanlık arasında kozmik bir savaşın başlayacağını söyledi. Keşfedilen yeni gezegendeki canlıların insanlığın düşmanı olacağını ifade eden zaman yolcusu, bu canlılar ve 11 Eylül saldırısı arasında bir bağlantı olduğunu savundu.

2023 YILINA İŞARET ETTİ

Sosyal medyada tartışma yaratan kehanetinin sonrasında iddialı sözlerini sürdüren zaman yolcusu paylaşımına, “Ben gerçek bir zaman yolcusuyum. Gerçek olduğumu da çok kısa süre içinde göreceksiniz. 13 Ocak 2023’te derin, yeraltı mağarasını gösteren bir kapak keşfedilecek. Kapak keşfedilmeyi bekleyen yeni bir gezegene açılacak. O gezegende ise insanlara düşman bir ırkla karşılaşılacak. Bu ise insanlık için felaket anlamına geliyor." notunu ekledi.



