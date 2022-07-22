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Sosyal medyada gündem yarattı! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi o tarihe işaret etti: Büyük bir felaket geliyor

22.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘timetravel’ başlığı altında pek çok kullanıcı geleceğe yönelik kehanetlerini sıralıyor. 2023’ten geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun paylaşımı ise herkesi tedirgin etti. Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan zaman yolcusu 2023 yılından geldiğini söyleyerek 13 Ocak 2023 tarihine işaret etti. İnsanlığı büyük bir felaketin beklediğini söyleyen zaman yolcusu tartışma yarattı.

Sosyal medyada gündem yarattı! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi o tarihe işaret etti: Büyük bir felaket geliyor

TikTok’ta zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bir kişinin geleceğe yönelik kehanetleri ilgi çekti. Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan gönderisinde 2023 yılından geldiğini söyleyen kişi 13 Ocak 2023 tarihinde insanlığı bekleyen korkunç bir felaketten söz ettiği paylaşımıyla viral olmayı başardı.

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YENİ BİR GEZEGEN KEŞFEDİLECEK

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Zaman yolcusu, 13 Ocak 2023 tarihinde Azawa adı verilen yeni bir gezegenin keşfedileceğini ve bu gezegende yaşayan canlılar ve insanlık arasında kozmik bir savaşın başlayacağını söyledi. Keşfedilen yeni gezegendeki canlıların insanlığın düşmanı olacağını ifade eden zaman yolcusu, bu canlılar ve 11 Eylül saldırısı arasında bir bağlantı olduğunu savundu.

2023 YILINA İŞARET ETTİ

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Sosyal medyada tartışma yaratan kehanetinin sonrasında iddialı sözlerini sürdüren zaman yolcusu paylaşımına, “Ben gerçek bir zaman yolcusuyum. Gerçek olduğumu da çok kısa süre içinde göreceksiniz. 13 Ocak 2023’te derin, yeraltı mağarasını gösteren bir kapak keşfedilecek. Kapak keşfedilmeyi bekleyen yeni bir gezegene açılacak. O gezegende ise insanlara düşman bir ırkla karşılaşılacak. Bu ise insanlık için felaket anlamına geliyor." notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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ah o eski bayramlar deyip geri mi geldin çakal seni

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