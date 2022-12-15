140 santimlik devasa kalçaları var! Büyük beden model Steph Oshiri ''O kadar büyük ki, kulübe giderken arasına içki sıkıştırırdım''

Kanada, Ontario'da yaşayan 28 yaşındaki genç model, ''Şaka olmasını dilerdim'' açıklamasıyla paylaştığı 14 bin 900'den fazla beğeni alan klipte, parlak sarı bir elbise içinde hikayesini anlatıyordu. Steph "Gençken yaptığım bir şey de içi dolu alkol şişelerini kalçalarıma saklamaktı. Şaka yapmıyorum. Keşke olsaydı.'' diye konuştu ve devasa kalçalarını göstererek hikayesini anlatmaya devam etti.

KAFA KARIŞTIRDI

Arkadaşlarıyla her konsere gidişlerinde alkolü saklamak zorunda kalan kişinin kendisi olduğunu söyleyen model, ''Keşke şaka yapıyor olsaydım." diye yineledi. Birçok kullanıcı, genç kadının anlattığı hikaye karşısında şaşkına döndü.

Kimileri de kafalarının karıştığını ve bunu nasıl yaptığını anlamadıklarını söyledi.

HİKAYEYİ ANLATTI

Bu sebeple Steph, gönderiyi takiben bir açıklama videosu yayınladı ve 500 ml'lik bir şişeyi kalçalarının arkasına sıkıştırarak bunu nasıl yaptığını kullanıcılarla paylaştı. Genç fenomen bu videoda hikayenin arka planını da anlattı. "Aslında ben ve arkadaşlarım her konserden önce böyle yapardık çünkü muhtemelen reşit değildik ve yasal olarak içki de içemezdik. Ayrıca meteliksizdik, yani içki alacak paramız yoktu." diye konuştu.

''KÜÇÜK BİR ÇANTA GİBİ

Bunun benim tek parti numarası olduğunu söyleyen Steph, ''Bunu her konser için yapardık, ta ki yirmili yaşlarımıza gelene kadar... Ama sadece ben yapabilirdim. Sanırım koca bir kalçaya sahip olmanın avantajı bu. Sanki küçük bir çanta." dedi.