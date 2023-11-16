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  4. 2016’da 15 milyon TL’ye almıştı! İşte Serdar Ortaç'ın çalışanlarına bırakacağı evi

2016’da 15 milyon TL’ye almıştı! İşte Serdar Ortaç'ın çalışanlarına bırakacağı evi

16.11.2023 08:20 | Son Güncelleme:
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Kumar borcuyla sık sık gündem olan şarkıcı Serdar Ortaç mal varlığını çalışanlarına bırakacağını söylemişti. 2016’da tam 15 milyon TL’ye aldığı İstinye sırtlarındaki ev merak konusu oldu. İşte Serdar Ortaç'ın İstinye'deki evi...

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde mal varlığına dair yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Ünlü şarkıcı “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” diyerek gündem oldu.

Serdar Ortaç'ın bu açıklamasından sonra 2016 yılında 15 milyon TL'ye aldığı ve şu günlerde değeri 2-3 katına çıkan evi merak konusu oldu.

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İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de gündem oldu.

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Serdar Ortaç'ın lüks evine beğeni yağdı.

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