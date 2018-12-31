YEMEK

2018'de meydana gelen en sansasyonel yemek konuları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

Canan Karatay bu listenin en iddialı ismi oldu sevgili okur :)

2018'de meydana gelen en sansasyonel yemek konuları

Canan Karatay veganları bu yıl çok kızdırdı

canan

Prof. Dr. Canan Karatay 2018'in son çeğreğinde "vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür, veganlığın hastalık olduğunu düşünüyorum" demişti. Vegan beslenenlerle karşı karşıya gelen Karatay sert tepkiler aldı bu süreçte. Bakalım 2019'da Canan Hoca'nın iddialı sözleri olacak mı :)

Şarbon salgını da yaşadık!

şarbon

Bir sabah gözümüzü şarbon alarmıyla açtık. İstanbul ve Ankara'da ortaya çıkan şarbon vakası ülkede paniğe neden oldu. 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastenede kontrol altına alındı. Sonuç korkulan gibi olmadı neyse ki.

2018'de et tüketimi azaldı

kırmızı et

2018'de geçen yıllara nazaran çok daha az et tüketildi. Bunun nedenini ekonomik krize de bağlayabiliriz yaşadığımız şarbon vakasına da... Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Bu yıl yumurta popülerdi

kodlu

Yumurtalarda kodlama dönemine geçildi. "Yetiştirme metodu kodu" ile hangi yumurtanın ne şartlarda üretildiğini öğrendik. Son derece sağlıklı bir uygulama oldu. Nisan ayından itibaren üzerinde kod bulunmayan yumurtalar satılmamaya başlandı.

Ejder meyveli smootie'yi de unutmamak lazım

ejder

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda menüde bulunan ejder meyveli smoothie gündeme oturmuştu. Çoğu insan tarafından eleştirilse de üreticiler taleplere yetişemediklerini söylemişlerdi.

Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

vedat milor

Vedat Milor Twitter'da bomba bir tartışma başlattı. Bu tartışmanın galibi soğanlı menemen olmuştu. Kalbimiz soğansızdan yana... :)

Nusret'in Etiler'deki restoranında üzücü bir olay meydana geldi

nusret

Nusret'in Etiler'deki restoranında yapılan alevli gösteride, Çek uyruklu turistlerin kıyafetleri tutuşmuş ve vücutlarında ağır yanıklar meydana gelmişti. Olayda 3 turist ve 2 personel olmak üzere 5 kişi yaralandı. Son derece üzücü bir olaydı...

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Anahtar Kelimeler:
şarbon vakası canan karatay

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