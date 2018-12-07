2018'in en iyi oyunları belli oldu!

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan The Game Awards 2018'in kazananları belli oldu. Yılın en iyi espor ödülü Overwatch oldu. Yılın espor takımı Cloud9 olurken, En iyi espor koçu Cloud9'ın koçu Bok “Reapered” Han-gyu oldu. En iyi espor etkinliği ödülü League of Legends World Championship, en iyi espor sunucusu ise Eefje “Sjokz” Depoortere oldu.

Yılın içerik yaratıcısı ödülü ise yaptığı yayınlarla 2018'i kasıp kavuran Ninja Blevins'e gitti.

Birçok kişinin yılın en iyi oyunu ödülünü almasına kesin gözüyle baktığı Red Dead Redemption 2 bu ödülü God of War'a kaptırdı. Red Dead Redemption 2 en iyi oyun ödülünün sahibi olamasa da En İyi Anlatım, En İyi Müzik ve En İyi Ses Tasarımı dallarında üç ödül kazanarak ödül törenine damgasını vurdu.

The Game Awards 2018'de ödül kazananların tam listesi şu şekilde:

Yılın Oyunu - God of War

En İyi Aksiyon Oyunu - Dead Cells

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu - God of War

En İyi Rol Yapma Oyunu - Monster Hunter World

En İyi Yönetmenlik - God of War