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2018'in en iyi oyunları belli oldu!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 07.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan The Game Awards 2018'in kazananları belli oldu. Yılın en iyi espor ödülü Overwatch oldu.

2018'in en iyi oyunları belli oldu!

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan The Game Awards 2018'in kazananları belli oldu. Yılın en iyi espor ödülü Overwatch oldu. Yılın espor takımı Cloud9 olurken, En iyi espor koçu Cloud9'ın koçu Bok “Reapered” Han-gyu oldu. En iyi espor etkinliği ödülü League of Legends World Championship, en iyi espor sunucusu ise Eefje “Sjokz” Depoortere oldu.

Yılın içerik yaratıcısı ödülü ise yaptığı yayınlarla 2018'i kasıp kavuran Ninja Blevins'e gitti.

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Birçok kişinin yılın en iyi oyunu ödülünü almasına kesin gözüyle baktığı Red Dead Redemption 2 bu ödülü God of War'a kaptırdı. Red Dead Redemption 2 en iyi oyun ödülünün sahibi olamasa da En İyi Anlatım, En İyi Müzik ve En İyi Ses Tasarımı dallarında üç ödül kazanarak ödül törenine damgasını vurdu.

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The Game Awards 2018'de ödül kazananların tam listesi şu şekilde:

Yılın Oyunu - God of War

En İyi Aksiyon Oyunu - Dead Cells

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu - God of War

En İyi Rol Yapma Oyunu - Monster Hunter World

En İyi Yönetmenlik - God of War

En İyi Anlatım - Red Dead Redemption 2

En İyi Devam Eden Seri - Fortnite

En İyi Sanat Yönetmenliği - Return of the Obra Dinn

En İyi Müzik - Red Dead Redemption 2

En İyi Ses Tasarımı - Red Dead Redemption 2

En İyi Bağımsız - Celeste

En İyi Performans - Roger Clark (Arthur Morgan), Red Dead Redemption 2

En Tesirli Oyun - Celeste

En İyi Mobil Oyun - Florence

En İyi Sanal Gerçeklik Oyunu - ASTRO BOT Rescue Mission

En İyi Dövüş Oyunu - Dragon Ball FighterZ

En İyi Aile Oyunu - Overcooked 2

En İyi Strateji Oyunu - Into the Breach

En İyi Spor/Yarış Oyunu - Forza Horizon 4

En İyi Çok Oyunculu Yapım - Fortnite

En İyi Öğrenci Oyunu - Combat 2018

En İyi İlk Oyun (Bağımsız) - The Messenger

En İyi eSpor Oyunu - Overwatch

En İyi eSpor Oyuncusu - Dominique “SonicFox” McLean

En İyi eSpor Takımı - Cloud9

En İyi eSpor Koçu - Bok “Reapered” Han-gyu

En İyi eSpor Etkinliği - League of Legends World Championship

En İyi eSpor Sunucusu - Eefje “Sjokz” Depoortere

En İyi eSpor Anı - C9 comeback win in triple OT vs FAZE

Yılın İçerik Yaratıcısı - Ninja

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eSpor The Game Awards

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