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Arin Gölü'nün renkli misafirleri bu yıl gecikmeli geldi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin doğal güzellikleri arasında yer alan Arin Gölü, bu yıl gecikmeli olarak renkli misafirleri olan flamingoları ağırladı.

Arin Gölü'nün renkli misafirleri bu yıl gecikmeli geldi

Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü, doğal yapısı ve zengin kuş çeşitliliğiyle bölgenin önemli doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Her yıl farklı kuş türlerine ev sahipliği yapan gölün en dikkat çekici misafirlerinden flamingolar, bu yıl önceki yıllara kıyasla daha geç geldi. Gölün sakin sularında görüntülenen flamingolar, pembe renkleri ve zarif görünümleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Özellikle göl çevresinde oluşan doğal manzara, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Arin Gölü nün renkli misafirleri bu yıl gecikmeli geldi 1

Göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Arin Gölü, biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir ekosisteme sahip. Flamingoların göle geliş zamanlarında yaşanan değişiklikler ise mevsimsel şartlar, hava sıcaklıkları ve beslenme imkânları gibi çeşitli etkenlerle ilişkili olabiliyor.

Arin Gölü'ne gelen flamingolar, yalnızca doğal yaşamın değil, bölgenin görsel güzelliğinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Göç yolculukları sırasında gölü ziyaret eden bu zarif kuşlar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için de ilgi çekici görüntüler sunuyor.

Arin Gölü nün renkli misafirleri bu yıl gecikmeli geldi 2

Ziyaretçilerden Ayhan Gültekin, bu sene flamingoların çok geç geldiğini belirterek, "Her yıl 5 ay Arin Gölü'nde flamingoları görüyorduk. Bu sene daha yeni geldiler. Havaların soğumasıyla daha sıcak yerlere göç edecekler" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arin Gölü Bitlis
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