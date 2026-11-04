Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için doğal yöntem! Tek malzeme yetiyor

Buzdolabında saklanan yiyeceklerden kaynaklanan kötü kokular zamanla rahatsız edici hale gelebiliyor. Raflarda biriken yemek artıkları, dökülen sıvılar ve uzun süre bekleyen gıdalar bu sorunu artırıyor. Ancak buzdolabını temizlemek ve kötü kokuları gidermek için evde bulunan basit bir malzemeden yararlanılabiliyor.

Buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için doğal yöntem! Tek malzeme yetiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Çevre Sağlığı Bülteni'nde yer alan ev temizliğinde kimyasal ürünlerden kaynaklanan kirliliğe ilişkin bölümde, günlük temizlikte geleneksel ve toksik olmayan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için doğal yöntem! Tek malzeme yetiyor 1

Buzdolabını karbonatla temizlemek için şu adımlar uygulanıyor:

1. Buzdolabını boşaltın: İçindeki yiyecekleri çıkarın. Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları ayırın.
2. Karbonatlı su hazırlayın: Bir kabın içerisine su koyun ve karbonat ekleyerek karıştırın.
3. Temiz bir bez kullanın: Bezi hazırladığınız karışıma batırın ve fazla suyunu sıkın.
4. İç yüzeyleri silin: Buzdolabının duvarlarını, raflarını ve diğer iç yüzeylerini bezle temizleyin.
5. Kurulayın: Temizlik işleminin ardından kalan kirleri alın ve yüzeylerin kurumasını bekleyin. Daha sonra yiyecekleri yeniden yerleştirin.

Buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için doğal yöntem! Tek malzeme yetiyor 2

KARBONAT KÖTÜ KOKULARI GİDERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Buzdolabında oluşan kötü kokuların en yaygın nedenleri arasında dökülen yiyecekler, ağzı açık bırakılan kaplar ve uzun süre bekleyen gıdalar bulunuyor.

Karbonat, bazı kokuları nötralize etme özelliğiyle biliniyor. Bu nedenle buzdolabının temizliğinde de tercih ediliyor. Özellikle yemek artıklarının ve sıvı dökülmelerinin temizlenmesiyle birlikte kötü kokuların azalmasına yardımcı olabiliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arin Gölü'nün renkli misafirleri bu yıl gecikmeli geldiArin Gölü'nün renkli misafirleri bu yıl gecikmeli geldi
Böyle köy görülmedi! Evler dev kayaların arasında yükseliyorBöyle köy görülmedi! Evler dev kayaların arasında yükseliyor

Anahtar Kelimeler:
karbonat temizlik buzdolabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

Arda Turan'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting darbesi!

Arda Turan'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting darbesi!

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.