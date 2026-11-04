Buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için doğal yöntem! Tek malzeme yetiyor

Çevre Sağlığı Bülteni'nde yer alan ev temizliğinde kimyasal ürünlerden kaynaklanan kirliliğe ilişkin bölümde, günlük temizlikte geleneksel ve toksik olmayan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Buzdolabını karbonatla temizlemek için şu adımlar uygulanıyor:

1. Buzdolabını boşaltın: İçindeki yiyecekleri çıkarın. Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları ayırın.

2. Karbonatlı su hazırlayın: Bir kabın içerisine su koyun ve karbonat ekleyerek karıştırın.

3. Temiz bir bez kullanın: Bezi hazırladığınız karışıma batırın ve fazla suyunu sıkın.

4. İç yüzeyleri silin: Buzdolabının duvarlarını, raflarını ve diğer iç yüzeylerini bezle temizleyin.

5. Kurulayın: Temizlik işleminin ardından kalan kirleri alın ve yüzeylerin kurumasını bekleyin. Daha sonra yiyecekleri yeniden yerleştirin.

KARBONAT KÖTÜ KOKULARI GİDERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Buzdolabında oluşan kötü kokuların en yaygın nedenleri arasında dökülen yiyecekler, ağzı açık bırakılan kaplar ve uzun süre bekleyen gıdalar bulunuyor.

Karbonat, bazı kokuları nötralize etme özelliğiyle biliniyor. Bu nedenle buzdolabının temizliğinde de tercih ediliyor. Özellikle yemek artıklarının ve sıvı dökülmelerinin temizlenmesiyle birlikte kötü kokuların azalmasına yardımcı olabiliyor.