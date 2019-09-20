2018 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde organize edilen törene TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan, TMOK yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. TMOK Başkanı Uğur Erdener, ödül kazanan konukları kutlayarak, şunları kaydetti: "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.' diye çok güzel bir deyişi var. Bu söz, fair play'in de ülkemizde temelini oluşturan çok güzel bir tanımlama. Öncelikle iyi insan olunmalı. Yaşamı doğrular üzerine kurmalı. TMOK olarak çocuk ve gençlerimize gerek spor kültürünü, gerek olimpik eğitim vermek amacıyla Türkiye genelinde 'OLİ' projemiz bu anlamda çok önemli değer taşıyor. Bu, sporun fair play esasının üzerine inşa edilmesi amaçlı bir proje." Tören, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. TMOK 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle: SPORTİF FAIR PLAY TANITIM DALI **BÜYÜK ÖDÜL: KIZLAR SAHADA

"Sosyal girişim, 2013 yılından bu yana, kadınlara ve kız çocuklarına kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını kırmak için futbolu araç olarak kullanıyor. Düzenledikleri etkinliklerden elde edilen gelirle Türkiye'nin farklı noktalarında çocuklar için ücretsiz futbol okulları açıyorlar."

ŞEREF DİPLOMASI

Dr. Hüseyin Gümüş - Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi: "Fair play kavramını tanıtmak amaçlı 'Okulumun Neşesiyim, Fair Play Elçisiyim' projesini hazırladı. Beş binin üzerinde öğrenciye fair play'i anlattı." Ümit Sarıkaya - Polis Memuru: "Sağlıklı çocuklar, sağlıklı yarınlar için capoeira'yı Kahramanmaraş'ta kötü alışkanlıklar ve suçların önlenmesine yönelik olarak çocuklara öğretilmesi, sporda şiddet ve saldırganlığın önüne geçebilmek, fair play felsefesinin benimsenmesi, sevgi, saygı ve hoşgörüyü ön plana çıkarmak amaçlı 'Sporcu Duası' isimli video çalışması ile sosyal sorumluluk kapsamında engellilere, yaşlılara, down sendromlulara capoeira gösterisi yaparak fair play'le ilgili farkındalık oluşturması." KUTLAMA MEKTUBU

Ahmet Uysal - İş İnsanı, Mühendis: "Kuzey Kutbu Maratonu'na katılan ilk Türk sporcu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına katıldığı bu koşu sayesinde Siirt'in Pervari Köyü'ndeki çocuklar için 181 bin lira bağış topladı. Yine TEGV adına 2018 Nisan'da Artvin-Muğla arasında bin 645 kilometre koşu yaparak 5 bin 500 çocuğa eğitim desteği sağladı."

Hüseyin Buğa - Beden Eğitimi Öğretmeni: "5 yıldır Şırnak'ta çocuklara sporla ulaşabilme uğraşı veriyor. Şırnaklı çocukların tenis oynayabilmeleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden destek aldı, sponsor buldu. Şırnak Tenis Spor Kulübü kuruldu, Şırnak Tenis Kortu açıldı. Yetiştirdiği sporcuların hep fair play ruhu içinde turnuvalara katılmalarını sağladı." Doç. Dr. Recep Cengiz - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi: "Fair play ile ilgili yaptığı çok sayıda akademik çalışmalar, köşe yazıları, fair play kavramının ve ruhunun yaygınlaştırılması için gösterdiği çabalar nedeniyle." **SPORTİF FAIR PLAY DAVRANIŞ DALI BÜYÜK ÖDÜL

Yıldırımbosna Spor Kulübü: "Yıldırımbosna-Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı hayatını kaybetti. Maç sonrasında Yıldırımbosna Kulübü yaptığı açıklama ile sportif başarılardan önce ahlaklı nesiller ve bireyler yetiştirmeyi hedef edindikleri, her zaman fair play ilkeleri doğrultusunda mücadele ettiklerini söyleyerek bir üst lige çıkmaya en büyük aday olan kulübü ligden çekme kararı aldı."

ŞEREF DİPLOMASI

Yasemin Adar - Güreşçi: "Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Adar, 76 kilo yarı finalinde Macar Zsanett Nemeth'in dizinden sakatlanmasının ardından rakibinin dizine hiç hamle yapmayarak ona zarar vermekten kaçındı. Yasemin Adar bu davranışı ile Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) Dünya Fair Play Özel Diploması'na layık görüldü." KUTLAMA MEKTUBU

Konya Basketbol İl Temsilciliği: "10 yaş altı ve 11 yaş altı takımlarının velilerine yönelik 'Anneciğim, babacığım, arkadaşlarımı da alkışla... rakibim bile olsa!' kampanyaları nedeniyle." Erdem Yağız ve Sevtun Doğar Daldaban - Darüşşafaka Kız Futbol Takımı Teknik Heyeti: "Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Darüşşafaka Kız Futbol Takımı, sahaya eksik evraktan dolayı 10 kişi çıkmak zorunda kalan rakibi Ankara Sincan İMKB Lisesi ile eşit şartlarda mücadele etmek için onlarla aynı sayıda sporcuyla sahaya çıktı." SPORTİF FAIR PLAY KARİYER DALI BÜYÜK ÖDÜLÜ

Yılmaz Tokatlı - Türkiye Futbol Adamları Derneği Eski Başkanı: "Hayatı boyunca görev aldığı tüm resmi kuruluş ve mensubu olduğu sivil toplum kuruluşları bünyesinde fair play olgusunun tanıtımı ve yaygınlaştırılması konusundaki gayretleri nedeniyle."

ŞEREF DİPLOMASI

Mehmet Samsa - Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi: "Başta terör kaynaklı olumsuz algı, bölge halkındaki moralsizliği gidermek için bir iş insanı olarak üstlenmiş olduğu Türkiye Bisiklet Federasyon Mardin İl Temsilciliği görevi ile başlattığı bisiklet hamlesi sayesinde Mardin, bisiklet sporu alanında bir cazibe merkezi oldu. Katılımcıların fair play ilkelerini benimsemeleri amaçlı eğitimler verdi." Drahşan Arda - FIFA Hakemi: "Türkiye'de kadınların futbol oynamadığı 50 yıl öncesinde dünyanın ilk kadın futbol hakemi olması. FIFA, Drahşan Arda'nın dünyadaki ilk kadın hakem olduğunu tescilledi. 1967-68 sezonunda hakemlik kursunu tamamlayıp sertifikasını alan Drahşan Arda, 1968 yılında ilk kez maça çıktı. Almanya'da yaşamını sürdürdüğü için Bavyera bölgesinde hakemlik yaptı." KUTLAMA MEKTUBU

Fehime Özkan - Veteran Atlet: "Türkiye Masterler salon atletizm şampiyonasına 79 yaş kategorisinde tek atlet olarak katılarak iki gün süren organizasyonda dört yarışmada 4 altın madalya kazanırken, 2 de Türkiye rekoru kırdı."