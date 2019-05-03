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2019 Amerika Güzeli avukat Cheslie Kryst oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 03.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Avukat olarak çalışan Cheslie Kryst, 2019 Amerika Güzeli (Miss ABD) seçildi. Kryst'in rakipleri arasında gazeteciler, girişimciler ve ordu çalışanları vardı.

2019 Amerika Güzeli avukat Cheslie Kryst oldu
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2019 Amerika Güzeli (Miss ABD) dün akşam Nevada’da yapılan törenle seçildi.

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ABD’nin en güzel kızı, tam zamanlı bir avukat olarak çalışan Miss North Carolina Güzeli Cheslie Kryst oldu.

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27 yaşındaki Kryst, Wake Forest Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

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Güzellik yarışmasında finale kaldığı ve yarışmanın finalinin Nevada’da yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kryst, bunun sebebini, ABD’de meclisinde kadınların çoğunlukta olduğu tek eyaletin Nevada olması şeklinde açıkladı.

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Kryst, bir avukat olarak Miss ABD unvanı alabilmek için; gazetecilik, girişimcilik ve ABD ordusunda fiziki operasyon uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda mesleklere sahip güzellik kraliçelerine karşı yarıştı.

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Yarışmada Miss New Mexico Güzeli Alejandra Gonzalez ikinci olurken, Miss Oklahoma Güzeli Triana Browne da üçüncü oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Güzeli Cheslie Kryst

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