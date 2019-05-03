2019 Amerika Güzeli avukat Cheslie Kryst oldu

2019 Amerika Güzeli (Miss ABD) dün akşam Nevada’da yapılan törenle seçildi.

ABD’nin en güzel kızı, tam zamanlı bir avukat olarak çalışan Miss North Carolina Güzeli Cheslie Kryst oldu.

27 yaşındaki Kryst, Wake Forest Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

Güzellik yarışmasında finale kaldığı ve yarışmanın finalinin Nevada’da yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kryst, bunun sebebini, ABD’de meclisinde kadınların çoğunlukta olduğu tek eyaletin Nevada olması şeklinde açıkladı.

Kryst, bir avukat olarak Miss ABD unvanı alabilmek için; gazetecilik, girişimcilik ve ABD ordusunda fiziki operasyon uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda mesleklere sahip güzellik kraliçelerine karşı yarıştı.



Yarışmada Miss New Mexico Güzeli Alejandra Gonzalez ikinci olurken, Miss Oklahoma Güzeli Triana Browne da üçüncü oldu.

