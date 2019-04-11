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2019 baharının yeni trendi: Kot boyama!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Baharın gelmesi ile birlikte her yer cıvıl cıvıl olmaya insanların kanı kaynamaya başladı. Bu baharın yeni trendi ise her yerin renklenmesiyle birlikte kotlarımız da renkleniyor. Bu bahar herkes kotlarının arka ceplerini rengarenk resimlerle süsleyecek.

2019 baharının yeni trendi: Kot boyama!

Bahar geldi! Kuşlar, çiçekler toprak ana uyandı. Baharın gelmesiyle her yer renklenirken bu bahar kotlarımız da rengarenk olacak. Bu bahar eski kotlarınızın arka ceplerini kendiniz boyayarak renklendirebilirsiniz. Bu yeni trendi evinizde kendiniz uygulayabilir ve sıkıcı kotlarınıza yeni bir görünüm katabilirsiniz. Sosyal medyada giderek viral olan bu trend ile ilgili videoları ve nasıl yapacağınızı sizin için derledik.

İşte yeni trend kot cebi boyama...

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