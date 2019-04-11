2019 baharının yeni trendi: Kot boyama!

Bahar geldi! Kuşlar, çiçekler toprak ana uyandı. Baharın gelmesiyle her yer renklenirken bu bahar kotlarımız da rengarenk olacak. Bu bahar eski kotlarınızın arka ceplerini kendiniz boyayarak renklendirebilirsiniz. Bu yeni trendi evinizde kendiniz uygulayabilir ve sıkıcı kotlarınıza yeni bir görünüm katabilirsiniz. Sosyal medyada giderek viral olan bu trend ile ilgili videoları ve nasıl yapacağınızı sizin için derledik.

İşte yeni trend kot cebi boyama...

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