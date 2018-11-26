2019'da tatil fiyatları çok artacak

Mete Vardar, hedeflerine ilişkin olarak "Türkiye turizmine 2019'da yurt dışından oldukça yüksek talep artışı olacak görünüyor; Londra fuarında talep artışını gördük" dedi.

"Yurt dışı talep çok fazla olduğu için 2019'da fiyatlar çok artacak, bunun yansımalarını iç pazarda göreceğiz; fiyatlarda şu anda erken rezervasyonlarda Ege'de yüzde 35, Akdeniz'de yüzde 45 artış var, fiyat artışları yüzde 60'ları bulabilir" ifadesini kullanan Vardar, şöyle devam etti: