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2019'da tatil fiyatları çok artacak

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
SEYAHAT  | 26.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Genel Müdür Figen Erkan, turizm sektörünün görünümü ve şirketin 2019 hedeflerine ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Vardar, yurt dışına talebin fazla olması nedeniyle fiyatların 2019'da artacağını söyledi.

2019'da tatil fiyatları çok artacak

Mete Vardar, hedeflerine ilişkin olarak "Türkiye turizmine 2019'da yurt dışından oldukça yüksek talep artışı olacak görünüyor; Londra fuarında talep artışını gördük" dedi.

"Yurt dışı talep çok fazla olduğu için 2019'da fiyatlar çok artacak, bunun yansımalarını iç pazarda göreceğiz; fiyatlarda şu anda erken rezervasyonlarda Ege'de yüzde 35, Akdeniz'de yüzde 45 artış var, fiyat artışları yüzde 60'ları bulabilir" ifadesini kullanan Vardar, şöyle devam etti:

  • 2019'da özellikle Almanya, Hollanda, Polonya ve İngiltere'den çok ciddi turist artışı olacak, Rus turist sayısı stabil olacak görünüyor. Oteller daha önce iç pazara yüzde 20 kapasite ayırırken, yabancı turistlerin talep artışı nedeniyle 2019'da yerli turiste ayrlan kapasite yüzde 15'te kalacak görünüyor.

  • Goldman Sachs'ın Jolly Tur'da yüzde 11 olan payı son hisse alımı sonrası yüzde 25'e çıkmış oldu. Jolly Tur olarak 2018'i yaklaşık yüzde 25 ciro büyümesi, hizmet verilen kişi sayısında da yüzde 15 artışı ile kapatıyoruz.KAYNAK:REUTERS
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Anahtar Kelimeler:
Tatil Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar turizm Namibya

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