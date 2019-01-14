2019 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri sahiplerini buldu

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un "Roma" filmi ABD'de 24. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri'nde "En İyi Film ve En İyi Yabancı Film" dahil, 4 ödül kazandı.
ABD Ulusal Eleştirmenler Birliği tarafından verilen Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri, Kaliforniya eyaletinin Santa Monica kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Meksikalı yönetmen Cuaron'un çocukluğunu geçirdiği Meksiko şehrinin Colonia Roma semtinde yaşayan bir ailenin hikayesini anlatan Roma, En İyi Film ve En İyi Yabancı Film ödüllerini kazandı.
Filmin senaristliğinin yanı sıra yönetmenliği ve görüntü yönetmenliğini de üstlenen Cuaron, En İyi Yönetmen ve En İyi Sinematografi ödüllerine de layık görüldü.
Törende En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i canlandırdığı "Vice" filmindeki rolüyle Christian Bale'ye verilirken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Nobel Adayının Karısı" filmindeki rolüyle Glenn Close ve "Bir Yıldız Doğuyor" filmindeki rolüyle Lady Gaga arasında paylaştırıldı.
Mahershala Ali, "Yeşil Rehber" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Regina King "If Beale Street Could Talk" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Ödülü'nün sahibi oldu.
Televizyon yapımlarında ise "The Americans" En İyi Drama Dizisi, "The Marvelous Mrs. Maisel" En İyi Komedi Dizisi ödüllerini aldı.
İşte kazananlar:
En İyi Film
Black Panther
BlacKkKlansman
The Favourite
First Man
Green Book
If Beale Street Could Talk
Mary Poppins Returns
Roma (Kazanan)
A Star Is Born
Vice
En İyi Kadın Oyuncu
Yalitza Aparicio, Roma
Emily Blunt, Mary Poppins Returns
Glenn Close, The Wife (Kazanan)
Toni Collette, Hereditary
Olivia Colman, The Favourite
Lady Gaga, A Star Is Born (Kazanan)
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
En İyi Erkek Oyuncu
Christian Bale, Vice (Kazanan)
Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Dafoe, At Eternity’s Gate
Ryan Gosling, First Man
Ethan Hawke, First Reformed
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen, Green Book
En İyi Yönetmen
Damien Chazelle, First Man
Bradley Cooper, A Star Is Born
Alfonso Cuarón, Roma (Kazanan)
Peter Farrelly, Green Book
Yorgos Lanthimos, The Favourite
Spike Lee, BlacKkKlansman
Adam McKay, Vice
#SEEHER Ödülü
Claire Foy
En İyi Komedi Filmi
Crazy Rich Asians (WINNER)
Deadpool 2
The Death of Stalin
The Favourite
Game Night
Sorry to Bother You
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Christian Bale, Vice (Kazanan)
Jason Bateman, Game Night
Viggo Mortensen, Green Book
John C. Reilly, Stan & Ollie
Ryan Reynolds, Deadpool 2
Lakeith Stanfield, Sorry to Bother You
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Emily Blunt, Mary Poppins Returns
Olivia Colman, The Favourite (Kazanan)
Elsie Fisher, Eighth Grade
Rachel McAdams, Game Night
Charlize Theron, Tully
Constance Wu, Crazy Rich Asians
En İyi Kadro
Black Panther
Crazy Rich Asians
The Favourite (Kazanan)
Vice
Widows
En İyi Bilim Kurgu / Korku Filmi
Annihilation
Halloween
Hereditary
A Quiet Place (Kazanan)
Suspiria
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Amy Adams, Vice
Claire Foy, First Man
Nicole Kidman, Boy Erased
Regina King, If Beale Street Could Talk (Kazanan)
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, Green Book (Kazanan)
Timothée Chalamet, Beautiful Boy
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Michael B. Jordan, Black Panther
En İyi Genç Erkek / Kadın Oyuncu
Elsie Fisher, Eighth Grade (Kazanan)
Thomasin McKenzie, Leave No Trace
Ed Oxenbould, Wildlife
Millicent Simmonds, A Quiet Place
Amandla Stenberg, The Hate U Give
Sunny Suljic, Mid90s
En İyi Şarkı
All the Stars, Black Panther
Girl in the Movies, Dumplin’
I’ll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, Mary Poppins Returns
Shallow, A Star Is Born (Kazanan)
Trip a Little Light Fantastic, Mary Poppins Returns
En İyi Aksiyon Filmi
Avengers: Infinity War
Black Panther
Deadpool 2
Mission: Impossible — Fallout (Kazanan)
Ready Player One
Widows
En İyi Animasyon Filmi
The Grinch
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse (Kazanan)
En İyi Orijinal Senaryo
Bo Burnham: Eighth Grade
Alfonso Cuarón: Roma
Deborah Davis and Tony McNamara: The Favourite
Adam McKay: Vice
Paul Schrader: First Reformed (Kazanan)
Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie and Peter Farrelly: Green Book
Bryan Woods, Scott Beck and John Krasinski: A Quiet Place
En İyi Uyarlama Senaryo
Ryan Coogler and Joe Robert Cole: Black Panther
Nicole Holofcener and Jeff Whitty: Can You Ever Forgive Me?
Barry Jenkins: If Beale Street Could Talk (Kazanan)
Eric Roth, Bradley Cooper and Will Fetters: A Star Is Born
Josh Singer: First Man
Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott and Spike Lee: BlacKkKlansman
En İyi Sinematografi
Alfonso Cuarón, Roma (Kazanan)
James Laxton, If Beale Street Could Talk
Matthew Libatique, A Star Is Born
Rachel Morrison, Black Panther
Robbie Ryan, The Favourite
Linus Sandgren, First Man
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Hannah Beachler and Jay Hart, Black Panther (Kazanan)
Eugenio Caballero and Barbara Enriquez, Roma
Nelson Coates and Andrew Baseman, Crazy Rich Asians
Fiona Crombie and Alice Felton, The Favourite
Nathan Crowley and Kathy Lucas, First Man
John Myhre and Gordon Sim, Mary Poppins Returns
En İyi Kurgu
Jay Cassidy, A Star Is Born
Hank Corwin, Vice
Tom Cross, First Man (Kazanan)
Alfonso Cuarón and Adam Gough, Roma
Yorgos Mavropsaridis, The Favourite
Joe Walker, Widows
En İyi Kostüm Tasarımı
Alexandra Byrne, Mary Queen of Scots
Ruth Carter, Black Panther (Kazanan)
Julian Day, Bohemian Rhapsody
Sandy Powell, The Favourite
Sandy Powell, Mary Poppins Returns
En İyi Saç ve Makyaj
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Mary Queen of Scots
Suspiria
Vice (Kazanan)
En İyi Görsel Efekt
Avengers: Infinity War
Black Panther (Kazanan)
First Man
Mary Poppins Returns
Mission: Impossible — Fallout
Ready Player One
En İyi Film Müziği
Kris Bowers, Green Book
Nicholas Britell, If Beale Street Could Talk
Alexandre Desplat, Isle of Dogs
Ludwig Göransson, Black Panther
Justin Hurwitz, First Man (Kazanan)
Marc Shaiman, Mary Poppins Returns
Yabancı Dilde En İyi Film
Burning
Capernaum
Cold War
Roma (Kazanan)
Shoplifters
Televizyon
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Freddie Highmore, The Good Doctor
Diego Luna, Narcos: Mexico
Richard Madden, Bodyguard
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Billy Porter, Pose
Matthew Rhys, The Americans (Kazanan)
Milo Ventimiglia, This Is Us
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Jodie Comer, Killing Eve
Maggie Gyllenhaal, The Deuce
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Sandra Oh, Killing Eve (Kazanan)
Elizabeth Olsen, Sorry For Your Loss
Julia Roberts, Homecoming
Keri Russell, The Americans
En İyi Mini Dizi
A Very English Scandal
American Vandal
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (Kazanan)
Escape at Dannemora
Genius: Picasso
Sharp Objects
En İyi Dram Dizisi
The Americans (Kazanan)
Better Call Saul
The Good Fight
Homecoming
Killing Eve
My Brilliant Friend
Pose
Succession
En İyi Komedi Dizisi
Atlanta
Barry
The Good Place
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel (Kazanan)
The Middle
One Day at a Time
Schitt’s Creek
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Hank Azaria, Brockmire
Ted Danson, The Good Place
Michael Douglas, The Kominsky Method
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry (Kazanan)
Jim Parsons, The Big Bang Theory
Andy Samberg, Brooklyn Nine-Nine
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel (Kazanan)
Allison Janney, Mom
Justina Machado, One Day at a Time
Debra Messing, Will & Grace
Issa Rae, Insecure
En İyi Aktör (Mini dizi ya da televizyon filmi)
Antonio Banderas, Genius: Picasso
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (Kazanan)
Paul Dano, Escape at Dannemora
Benicio Del Toro, Escape at Dannemora
Hugh Grant, A Very English Scandal
John Legend, Jesus Christ Superstar Live in Concert
En İyi Kadın Oyuncu (Mini dizi ya da televizyon filmi)
Amy Adams, Sharp Objects (Kazanan)
Patricia Arquette, Escape at Dannemora (Kazanan)
Connie Britton, Dirty John
Carrie Coon, The Sinner
Laura Dern, The Tale
Anna Deavere Smith, Notes From the Field
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini dizi ya da televizyon filmi)
Brandon Victor Dixon, Jesus Christ Superstar Live in Concert
Eric Lange, Escape at Dannemora
Alex Rich, Genius: Picasso
Peter Sarsgaard, The Looming Tower
Finn Wittrock, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Ben Whishaw, A Very English Scandal (Kazanan)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini dizi ya da televizyon)
Ellen Burstyn, The Tale
Patricia Clarkson, Sharp Objects (Kazanan)
Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Julia Garner, Dirty John
Judith Light, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Elizabeth Perkins, Sharp Objects
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dram)
Richard Cabral, Mayans M.C
Asia Kate Dillon, Billions
Noah Emmerich, The Americans (Kazanan)
Justin Hartley, This Is Us
Matthew Macfadyen, Succession
Richard Schiff, The Good Doctor
Shea Whigham, Homecoming
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dram)
Dina Shihabi, Jack Ryan
Julia Garner, Ozark
Thandie Newton, Westworld (Kazanan)
Rhea Seehorn, Better Call Saul
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale
Holly Taylor, The Americans
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
William Jackson Harper, The Good Place
Sean Hayes, Will & Grace
Brian Tyree Henry, Atlanta
Nico Santos, Superstore
Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
Henry Winkler, Barry (Kazanan)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Kazanan)
Betty Gilpin, GLOW
Laurie Metcalf, The Conners
Rita Moreno, One Day at a Time
Zoe Perry, Young Sheldon
Annie Potts, Young Sheldon
Miriam Shor, Younger
En İyi Televizyon Filmi
Icebox
Jesus Christ Superstar Live in Concert (Kazanan)
King Lear
My Dinner with Hervé
Notes from the Field
The Tale
En İyi Animasyon Dizisi
Adventure Time
Archer
Bob’s Burgers
BoJack Horseman (Kazanan)
The Simpsons
South Park
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