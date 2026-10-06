11 yıl önce herkes terk etti: Hayalet köyün tek sahibi 72 yaşındaki Selman dede!

Aksaray’ın merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde 72 yıl önce doğup büyüyen Selami Salman, su çıkmaması nedeniyle 11 yıl önce terk edilen köyde tek başına yaşamaya başladı. Hasan Dağı’nın eteğinde 180 hane bulunan köyün halkı yerleşim yerinin yüksek kesimde olması ve su kaynaklarının kuruması nedeniyle 11 yıl önce devletin desteğiyle 8 kilometre uzaklıktaki bir yerleşim yerine taşındı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle köyünden gitmeyen 7 çocuk babası 72 yaşındaki Selami Salman, 11 yıldır 180 hanenin bulunduğu köyde 2 odalı evinde tek başına yaşıyor. 14 yıl önce de eşini kaybeden Salman tüm ihtiyaçlarını kendi karşılıyor.

"BENİM HUZURUM YERİNDE"

Huzurunun yerinde olduğunu ve korkmadığını belirten Salman, "Bu köyde tek yaşayan adam benim. Bu köy halkı susuzluktan gittiler. Şimdi burada da benim huzurum yerinde. Çocuklarım, eş dost gelir gider, burada daha rahatım. Yaklaşık 11 sene önce son hane gitti. 72 senedir bu köydeyim ve yaklaşık 11 yıldır yalnızım. Ben bir Allah’tan korkarım. Sen iyi olursan herkes iyi olur. Gelene gidene karışmazsan huzurlu durursun" dedi.

"BU KÖYDE YİNE TEK BAŞIMA KALIRIM"

Misafirlerinin gelip gittiğini ifade eden Selami Salman, herkesin gittiğini ve yine günün sonunda yalnız kaldığını belirterek, "Tek başına yaşamak kolay değil ama benim için kolay, alıştım ben. Şimdi eş dost gelir otururuz, çay içeriz, muhabbet ederiz ve giderler. Ama ben bu köyde yine tek başıma kalırım. Elektriğim var, suyum var. İhtiyaçlarımı hava iyi olursa motor ile gider Taşpınar’dan, Karkın’dan, Aksaray’dan, Sağlık Köyden alır gelirim. 11 yıldır yalnızım" diye konuştu.

Salman’ın su ihtiyacı ise köyden gitmeyerek tek başına kaldığı için yıllar önce valilik tarafından çözüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır