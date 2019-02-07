2019 En İyi Film Oscar adaylarını mercek altına aldık

Resmi kurallara Akademi En İyi Film dalında 5 ila 10 arasında film belirleyebilir. 91. Oscar Ödüllerinde En İyi Film ödülü için 8 film yarışacak. Eleştirmenlerden tam not alan The Favourite (Sarayın Gözdesi), bir Netflix başarısı Roma, tartışmalı aday Black Panther ve daha fazlası... İşte 91. Oscar Ödülleri En İyi Film adayları. Black Panther Yönetmen: Ryan Coogler Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o Konu: Teknolojik açıdan çok ileride olan Wakanda’da Kralın ölümünden oğlu T'Challa tahta sahip çıkar. Tüm bunlar yaşanırken eski güçlü düşmanlarının ortaya çıkması genç kral ve halkının korkunç bir çatışmaya girmelerine sebep olur. T'Challa hem Wakanda’nın hem dünyanın güvenliğini sağlamak ve barışı korumak için müttefiklerini toplamalı ve karşı koymalıdır. BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) Yönetmen: Spike Lee Oyuncular: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier Konu: Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan film, Ron Stallworth adlı Afro-Amerikan bir polis memurunun, ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ı durdurmak için ortağı Flip Zimmerman ile birlikte giriştikleri mücadeleyi konu alıyor.

Bohemian Rhapsody Yönetmen: Bryan Singer Oyuncular: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee Konu: 1960'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in ikon haline gelmiş solisti Freddie Mercury'nin hayatını konu alıyor. The Favourite (Sarayın Gözdesi) Yönetmen: Yorgos Lanthimos Oyuncular: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone Konu: 18. yüzyılın başlarında İngiltere ile Fransa’nın savaş halinde olduğu dönemde tahtta olan Kraliçe Anne'in sağ kolu olan Lady Sarah ile saraya yeni gelen hizmetçi Abigail arasında yaşanan mücadeleyi konu ediyor. Green Book (Yeşil Rehber) Yönetmen: Peter Farrelly Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini Konu: Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley konser turuna çıkmadan önce kendisine eşlik edecek bir şoför aramaktadır. Shirley, bir süredir işsiz olan Tony’yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için “The Green Book” isimli kılavuzdan yardım alır.