2019 En İyi Film Oscar adaylarını mercek altına aldık

Resmi kurallara Akademi En İyi Film dalında 5 ila 10 arasında film belirleyebilir. 91. Oscar Ödüllerinde En İyi Film ödülü için 8 film yarışacak. Eleştirmenlerden tam not alan The Favourite (Sarayın Gözdesi), bir Netflix başarısı Roma, tartışmalı aday Black Panther ve daha fazlası... İşte 91. Oscar Ödülleri En İyi Film adayları.
Black Panther
Yönetmen: Ryan Coogler
Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o
Konu: Teknolojik açıdan çok ileride olan Wakanda’da Kralın ölümünden oğlu T'Challa tahta sahip çıkar. Tüm bunlar yaşanırken eski güçlü düşmanlarının ortaya çıkması genç kral ve halkının korkunç bir çatışmaya girmelerine sebep olur. T'Challa hem Wakanda’nın hem dünyanın güvenliğini sağlamak ve barışı korumak için müttefiklerini toplamalı ve karşı koymalıdır.
BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya)
Yönetmen: Spike Lee
Oyuncular: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier
Konu: Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan film, Ron Stallworth adlı Afro-Amerikan bir polis memurunun, ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ı durdurmak için ortağı Flip Zimmerman ile birlikte giriştikleri mücadeleyi konu alıyor.
Bohemian Rhapsody
Yönetmen: Bryan Singer
Oyuncular: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee
Konu: 1960'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in ikon haline gelmiş solisti Freddie Mercury'nin hayatını konu alıyor.
The Favourite (Sarayın Gözdesi)
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Konu: 18. yüzyılın başlarında İngiltere ile Fransa’nın savaş halinde olduğu dönemde tahtta olan Kraliçe Anne'in sağ kolu olan Lady Sarah ile saraya yeni gelen hizmetçi Abigail arasında yaşanan mücadeleyi konu ediyor.
Green Book (Yeşil Rehber)
Yönetmen: Peter Farrelly
Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
Konu: Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley konser turuna çıkmadan önce kendisine eşlik edecek bir şoför aramaktadır. Shirley, bir süredir işsiz olan Tony’yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için “The Green Book” isimli kılavuzdan yardım alır.
Roma
Yönetmen: Alfonso Cuarón
Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey
Konu: Bir tarafta zor günler geçiren genç hizmetçi Cleo, diğer tarafta ise kocası tarafından dört çocuğuyla terk edilen evin hanımı Sofia. Travmalar yaşayan iki kadın, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü ortamda birbirlerinin en büyük destekçisi olur.
A Star Is Born
Yönetmen: Bradley Cooper
Oyuncular: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
Konu: Garsonluk yapan yetenekli Ally tesadüf sonucu, şarkıcı Jackson Maine ile tanışır. Country müzik yıldızı olan Jackson Maine büyük düşüşü yaşarken, Ally şöhret basamaklarını hızla tırmanacaktır.
Vice
Yönetmen: Adam McKay
Oyuncular: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
Konu: 2000 yılında Başkan Yardımcısı adayı olarak katıldığı seçimleri kazanan Dick Cheney’in hayat hikayesini konu ediyor. Film, George W. Bush’un başkanlığı döneminde görev yapan Cheney'in uyguladığı politikalar ve 9 Eylül saldırısı sonrasındaki süreci mercek altına alıyor.
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