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2019 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin - İspanya oldu!

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

2019 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Avustralya'yı iki uzatma sonucu mağlup eden İspanya'nın rakibi, Fransa'yı 80-66 yenen Arjantin oldu. Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Luis Scola, kaydettiği 28 sayı ile Arjantin'e 2019 FIBA Dünya Kupası'nda finali getirdi.

2019 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin - İspanya oldu!

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Fransa FIBA 2019 Dünya Kupası

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