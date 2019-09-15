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2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa bronz madalya kazandı

BASKETBOL HABERLERİ  | 15.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

Çin'in ev sahipliği yaptığı 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa, üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa bronz madalya kazandı

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz madalya kazandı.

Avustralya, ilk çeyreğini 16-11 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 30-21'lik skorla üstün girdi.

Üçüncü çeyreği de 46-42 önde kapatan Avustralya, son periyotta üstünlüğünü kaybetti. Bir ara 15 sayı geriye düşen Fransa, son periyodun başında ilk kez öne geçtiği mücadeleden 67-59 galip ayrılarak turnuvada 2014'ten sonra ikinci defa bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın Fenerbahçe Bekolu basketbolcusu Nando De Colo, 19 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Avustralya'da Joe Ingles'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Salon: Wukesong
Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Ferdinand Pascual (Filipinler)
Fransa: Ntilikina 2, Fournier 16, M'Baye, Batum 9, Gobert 2, Albicy 9, Labeyrie 2, De Colo 19, Poirier 8, Toupane
Avustralya: Mills 15, Dellavedova 4, Ingles 17, Kay 9, Bogut 5, Baynes 5, Goulding, Landale 4, Creek
1. Periyot: 11-16
Devre: 21-30
3. Periyot: 42-46

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Anahtar Kelimeler:
2019 FIBA Dünya Kupası Fransa Avustralya

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