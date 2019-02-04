2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkacak!

Geçtiğimiz günlerde çıktığı zorlu kış testlerinde ilk kez casus kameraların yakalanan yeni nesil Opel Corsa F (2020), yoğun kamuflajlı haliyle objektiflere yansıdı. Yeni nesil Opel Corsa’nın bir süredir zorlu ve yoğun bir test süreci ile yıl sonunda başlayacak olan seri üretime hazırlandığı zaten biliniyordu. Ancak merakla beklenen bu model geçtiğimiz günlere kadar bir şekilde casus kameralara yakalanmamayı başardı. Ta ki geçtiğimiz bu haftaya kadar.
Casus kameraların çekimleriyle açığa çıkan Opel Corsa F, yoğun kamuflajı sayesinde bizlerden temel tasarım ayrıntılarını gizlemeyi başarıyor. Ancak yine de tamamen yeni bir model olmasına rağmen selefi Opel Corsa E’den bir bazı tasarım çizgileri taşıyor gibi görünüyor.
Eğer her şey yolunda giderse tamamen yenilenen bu modelin bu yıl 12-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması planlanıyor. Yine yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak seri üretimle birlikte Aralık ayında ise Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor.
Aralık ayında piyasaya sunulacak olan Opel Corsa F (2020) sahip olduğu turboşajlı üç ve dört silindirli Puretech benzinli motorlar ile büyük ölçüde kuzeni Peugeot 208 ile aynı performansı sunacak. Benzinli motorların 82, 110, 130 ve 200 beygir güç aralıklarında olmasını bekliyoruz. Buna ek olarak dizel motorlar hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte sadece 100 beygir gücünde tek bir dizel motorun geleceği biliniyor. Avrupa otomotiv endüstrisindeki mevcut eğilimler göz önünde bulundurulduğunda Opel’in Corsa konusunda dizelden olabildiğince kaçınması da gayet anlaşılabilir bir durum. Üstelik modelin saf bir elektrikli versiyonu mevcutken. Evet Opel, 2020 yılının ortalarında piyasaya bir e-Corsa sürecek. Tamamen elekrikli olacak bu varyantın 136 beygir güç çıkışına ve sahip olacağı 50 kWh’lık elektrikli bataryası ile tek bir şarjla 300 km menzil sunacağı biliniyor.
Yeni bir Opel Corsa için çok erken değil mi?
İlk olarak 1982’de yola çıkan Corsa, Avrupa’da kategorisinin en sevilen B segmenti hatchback otomobillerinden biri. Hem de çok uzun zamandır. Halihazırda piyasada satılmakta olan son nesil modeli ise Opel Corsa E. 2014 yılında üretime giren bu nesil halen üretilmekte. Bu yılın bitimiyle de beşinci yaşını dolduracak. Yani henüz kariyerini noktalaması için biraz erken gibi. Peki rakip markalar her yönden tasarrufa giderken Opel durduk yere neden yeni nesil bir Opel Corsa’ya ihtiyaç duydu? Cevabı oldukça basit.
Fransız otomotiv devi PSA Group, 2017 yılının ilk çeyreğinde Alman Opel’i ve İngiliz kardeşi Vauxhall’ı Amerikan otomotiv devi General Motors’tan 2.6 milyar dolara satın aldı. Bu noktadan sonra özellikle Opel özellikle Avrupa’da yeniden doğuşu yaşadı. Ancak şirket hızla yükselen satış rakamlarına rağmen yine de istenilen verimi yakalayamadı. Çünkü Corsa gibi yüksek satış hacmine sahip bir modeli bile hala GM genlerini taşımakta. PSA Group, 2017’de Opel ve Vauxhall’ı satın aldığında GM yeni nesil Corsa’nın gelişimi neredeyse tamamlanmıştı.
Halihazırdaki beşinci nesil Opel Corsa E, orijinal GM mimari platformuna dayanıyor. Bu nedenle Opel’in ise sevilen bu modelinde acilen kendine özgü bir platform kullanması şart. PSA Group da uzun süredir bu durumun farkında ve maliyetleri kurtarmak adına geç de olsa yeni nesil Opel Corsa’nın tamamen yeni bir mimari platform kullanmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Opel Corsa F, artık kuzeni Peugeot 208 gibi PSA Group’a ait CMP / EMP1 platformuna dayanacak. PSA Group’un CMP adını verdiği platformu (Ortak Modüler Platform) sayesinde selefinin yaklaşık yarısı maliyetine üretilebilecek. Böylece Opel, 17 ay önce bünyesine girdiği PSA Group’tan ilk meyvelerini almış olacak. Sadece bir Corsa maliyetine iki Corsa üretebilecek.
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