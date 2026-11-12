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Bataryası en uzun giden telefonlar belli oldu: Bir model tüm rakiplerini geride bıraktı!

32 akıllı telefon karşılaştırıldığı bir batarya testiyle şarjı en uzun giden telefonlar belli oldu. toplam 120 saat süren testin sonunda bir iPhone modeli, Android rakiplerini geride bıraktı.

Bataryası en uzun giden telefonlar belli oldu: Bir model tüm rakiplerini geride bıraktı!
Enes Çırtlık

Akıllı telefonlarda en önemli konulardan biri şüphesiz bataryalar. Çoğu tüketici, şarjı en uzun giden telefonları araştırıyor ve bir tercihini bataryası en uzun giden telefondan yana yapabiliyor. Peki en çok hangi telefonun şarjı gidiyor? İşte bu sorunun yanıtını yeni bir test ortaya koydu.

Bataryası en uzun giden telefonlar belli oldu: Bir model tüm rakiplerini geride bıraktı! 1

TELEFONLAR TOPLAM 120 SAAT TEST EDİLDİ: İŞTE BİRİNCİ ÇIKAN MODEL

Webtekno'da yer alan habere göre CNET, 32 farklı cihazı video izleme, oyun oynama, görüntülü görüşme ve sosyal medya kullanımı gibi senaryolarda test etti. Toplam 120 saat süren çalışmanın sonunda iPhone 18 Pro Max, tüm Android rakiplerini geride bıraktı.

Testte 7.300 mAh bataryalı OnePlus 15 de yer alıyordu. Ancak birincilik, 5.567 mAh bataryaya sahip iPhone 18 Pro Max’in oldu.

Bataryası en uzun giden telefonlar belli oldu: Bir model tüm rakiplerini geride bıraktı! 2

CNET ekibi önce telefonların ekran parlaklığını en yüksek seviyeye getirdi ve Wi-Fi üzerinden üç saat boyunca kesintisiz video oynattı. Ardından 45 dakikalık yoğun kullanım testine geçildi.

Bu bölümde görüntülü görüşmeler yapıldı, oyunlar oynandı ve sosyal medyada aralıksız kaydırıldı. Teste tam dolu bataryayla başlayan iPhone 18 Pro Max, 45 dakikanın sonunda şarjının yalnızca yüzde 1’ini kaybetti. Pil göstergesi hâlâ yüzde 99’daydı.

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Testte ilk 10 sıraya yerleşen telefonlar ve batarya kapasiteleri şöyle:

SIRA TELEFON BATARYA KAPASİTESİ
1 Apple iPhone 18 Pro Max 5.567 mAh
2 Apple iPhone 17 3.692 mAh
2 Apple iPhone 18 Pro 4.288 mAh
2 Motorola Razr (2026) 4.800 mAh
2 OnePlus 15 7.300 mAh
3 Samsung Galaxy Z Fold 8 4.800 mAh
4 Apple iPhone 17e 4.005 mAh
4 Apple iPhone Duo 4.883 mAh
4 Motorola Razr Ultra (2026) 5.000 mAh
5 Samsung Galaxy S26 Ultra 5.000 mAh
5 OnePlus 15R 7.400 mAh
6 Samsung Galaxy S26 Plus 4.900 mAh
7 Apple iPhone Air 3.149 mAh
7 Google Pixel 11 Pro XL 5.000 mAh
7 Motorola Edge (2026) 5.000 mAh
7 Motorola Razr Fold 6.000 mAh
8 Google Pixel 11 Pro Fold 4.806 mAh
8 Motorola Moto G Stylus (2026) 5.200 mAh
8 Xiaomi Leica Leitzphone 6.000 mAh
9 Samsung Galaxy S26 4.300 mAh
10 Google Pixel 11 4.985 mAh

İkinci sırayı iPhone 17, iPhone 18 Pro, Motorola Razr (2026) ve OnePlus 15 paylaştı. Bu dört modelin batarya kapasiteleri 3.692 mAh ile 7.300 mAh arasında değişiyor. Aradaki fark büyük ama testte elde ettikleri derece aynı.

Özellikle iPhone 17 ile OnePlus 15’in sonuçları, batarya kapasitesinin tek başına belirleyici olmadığını gösteriyor. iOS’un güç yönetimi ve Apple işlemcilerinin verimliliği de telefonun tek şarjla ne kadar kullanılabildiğinde pay sahibi.

Motorola Razr (2026) ve Samsung Galaxy Z Fold 8 gibi silikon-karbon bataryalı yeni nesil katlanabilir telefonlar da üst sıralarda yer buldu. İki model de 4.800 mAh bataryasıyla daha yüksek kapasiteli pek çok telefonun önüne geçti.

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