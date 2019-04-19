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2019 Mayıs celbi yedek subay ve kısa dönem askerlik yerleri belli oldu! 375. dönem askerlik yerleri sorgulama işlemi…

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YAŞAM  | 19.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru neticesinde 2019 mayıs celbinde askere gidecek olan yedek subay ve kısa dönem askerlik yükümlülerinin silah altına alınacakları acemi ve usta birlikleri belli oldu. Şimdi yükümlüler askerlik görevlerini icra edecekleri birliklerin yanı sıra bu süreçte karşılaşacakları durumlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yükümlülerinin akılları bir numaralı soru ise askerlik yerleri nasıl öğrenilir, sorgulama nasıl yapılır?

2019 Mayıs celbi yedek subay ve kısa dönem askerlik yerleri belli oldu! 375. dönem askerlik yerleri sorgulama işlemi…

Yedek subay ve kısa dönem askerlik yerleri bugün (19 Nisan 2019) tarihi itibarıyla açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ilan metni, tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeralma Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden yayımlandı. Adaylar söz konusu ilan metnine ayrıca TRT kanalları aracılığıyla da ulaşabilirler.

2019 Mayıs celbi yedek subay ve kısa dönem askerlik yerleri sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!

375. dönem yedek subay kısa dönem yükümlüler ne zaman askere gidecek?

Önceden kısa dönem ve yedek subay celpleri için yalnızca bir tarih söz konusuydu. Tüm askerlik yükümlüleri kendileri için belirlenen bu tarihte birliklerine teslim oluyordu. Ancak son yıllarda yükümlüler, A ve B olmak üzere iki gruba ayrılıyor ve buna göre birliklerine teslim oluyor. Buna göre celp dönemi kapsamında A grubuna dahil olan yükümlüler 3ila 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında birliklerine olacak iken B grubuna tabi yükümlülerin teslim tarihi için 2019 Haziran ayının ilk iki haftası belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik yeri celb

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