2019 Mayıs celbi yedek subay ve kısa dönem askerlik yerleri belli oldu! 375. dönem askerlik yerleri sorgulama işlemi…

Yedek subay ve kısa dönem askerlik yerleri bugün (19 Nisan 2019) tarihi itibarıyla açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ilan metni, tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeralma Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden yayımlandı. Adaylar söz konusu ilan metnine ayrıca TRT kanalları aracılığıyla da ulaşabilirler.

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375. dönem yedek subay kısa dönem yükümlüler ne zaman askere gidecek?

Önceden kısa dönem ve yedek subay celpleri için yalnızca bir tarih söz konusuydu. Tüm askerlik yükümlüleri kendileri için belirlenen bu tarihte birliklerine teslim oluyordu. Ancak son yıllarda yükümlüler, A ve B olmak üzere iki gruba ayrılıyor ve buna göre birliklerine teslim oluyor. Buna göre celp dönemi kapsamında A grubuna dahil olan yükümlüler 3ila 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında birliklerine olacak iken B grubuna tabi yükümlülerin teslim tarihi için 2019 Haziran ayının ilk iki haftası belirlendi.

