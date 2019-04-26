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2019 MSÜ sınavı puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? Kaç net kaç puana denk geliyor?

kutay.kaya kutay.kaya
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 09:16 | Son Güncelleme

7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları belli oldu. Sınava giren adaylar heyecanla bugünü bekliyorlardı. Nihayet bekleyiş sona erdi ve MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Peki MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? MSÜ sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? Haberimizin detaylarını okuyarak bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

2019 MSÜ sınavı puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? Kaç net kaç puana denk geliyor?

ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan 2019 Pazar gününde gerçekleşmişti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde çalışmak isteyen binlerce subay ve astsubay adayı sınava katılmıştı. Sınav sonrasından bugüne kadar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için ÖSYM sonuçların 26 Nisan 2019 Cuma günü açıklanacağını duyurmuştu. Adayların gergin bekleyişleri bugün itibarıyla sona erdi ve MSÜ sınav sonuçları açıklandı.

MSÜ sınav puanını hesaplamak için TIKLAYINIZ!

MSÜ PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmıştı. 120 tane çoktan seçmeli sorudan oluşan testte puan hesaplama yapılırken ilk dikkat edilecek unsur, sınavda dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürecek olmasıdır. Öncelikle adayların doğru ve yanlış cevapları belirlenecek ve doğru cevaplardan yanlış sayısının dörtte biri çıkarılacak. Bu sayede adayların net puanları ortaya çıkacak. Doğru cevaplardan çıkarılan yanlış cevaplar sonucunda adayların net sayılarına göre ham puanları belli olacak.

Daha sonra sınava giren kişilerin testlerden aldıkları net puanlar kullanılacak. Bu sayede o testlerin ortalamaları ve standart sapmaları bulunacak. Kullanılan ortalama ve standart sapmalar sonucunda, sınava katılan tüm adaylar için ortalaması 50 ve standart sapması ise 10 olan puanlar hesaplanacak. Sonuçta hesaplanan puanlar aşağıdaki Tablodaki ağırlıklara göre adayların tercih edecekleri okullara göre tekrar ağırlıklı puanları hesaplanacak. Yani her aday için aynı puan ve katsayılar uygulanmayacak. Tercih edilen okulların puan türleri farklı olduğundan dolayı kişiler gidecekleri okulun istedikleri türe göre puan alacaklar.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken diğer unsur ise, sınava katılım gösteren kişilerin ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğidir. Bu koşulları sağlamayan kişilerin testleri puanlanmayacaktır.

Ağırlıklı puanların en düşüğü 100, en yükseği ise 500 olacaktır. Bu kapsamda sınavda MSÜ-Sayısal (SA), MSÜ- Eşit Ağırlık (EA), MSÜ-Sözel (SÖ), MSÜ- Genel (GN) gibi puan sistemleri oluşturulacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecekler. Bunun için adayların TC kimlik numaralarına ve ihtiyacı olacak.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi’nin Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonucunda başarılı olan adaylar bu kez de tercih dönemini bekleyecekler. Tercih yapmaya hak kazanan adaylar 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında gitmek istedikleri okullara göre tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre kişiler bu dönemde tercih yapmazlarsa, o kişilere ikinci bir tercih şansı tanınmayacak.

OKULLARIN İSTEDİKLERİ PUAN TÜRLERİ HANGİLERİDİR?

Başarılı olan adaylar tercih döneminden sonra ise yerleştirme döneminde sonuçları bekleyecekler. Tercih yapan adaylar istedikleri okullara göre kendi aralarında da alt sınıflara ayrılacak ve dikkate alınacak puan türleri de değişecek. Yerleştirme döneminde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ayrı değerlendirilecek. Bu kapsamda okulların istedikleri puan türleri şu şekilde olacak:

⦁ Kara Harp Okulu: MSÜ sayısal puanı ve MSÜ eşit ağırlık puanı

⦁ Deniz Harp Okulu: MSÜ sayısal puanı

⦁ Hava Harp Okulu: MSÜ sayısal puanı

⦁ Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu: MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı, MSÜ sözel puanı, MSÜ genel puanı

⦁ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu: MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı, MSÜ sözel puanı, MSÜ genel puanı

⦁ Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu: MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı, MSÜ sözel puanı, MSÜ genel puanı


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