Half-Life 3 iddialarını alevlendiren gelişme! Valve bunu ilk kez yaptı

Valve, 2020 yılında Half-Life: Alyx'i piyasaya sürmesinden bu yana yeni bir Half-Life projesi hakkında kayda değer bilgiler paylaşmadı. Ancak HLX kod adının kısa süreliğine anılması, Half-Life 3'ün geliştirme sürecinde ileri bir aşamaya ulaşıp ulaşmadığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Deadlock ve Valve'ın diğer oyunlarına yakın zamanda eklenen kodlar da henüz varlığı kesinleşmeyen projenin olası özelliklerine ışık tutuyor.

HLX ADI BİR SORU-CEVAP OTURUMUNDA GEÇTİ

HLX kod adı, 2024 yılının başlarından beri Valve'ın kodlarında yer alıyor. Ancak şirket, GameSoundCon 2026 etkinliğinde çarşamba günü düzenlenen soru-cevap oturumuna kadar bu addan kamuoyu önünde söz etmemişti.

Besteci ve ses tasarımcısı Mike Morasky, oturum sırasında Deadlock ve HLX'in kendilerine özgü HDR uygulamalarına sahip olduğunu doğruladı.

Morasky'nin yanında oturan ses tasarımcısı David Feise'nin alçak sesle "İyi iş" dediği duyuldu. Feise daha sonra Morasky'nin HLX adını yalnızca bir kez söylediğine ilişkin bir espri yaptı. Bu tepki, HLX'in anılmasının kamuoyuna yönelik planlanmış bir açıklama olmayabileceğini düşündürdü.

Morasky daha önce de gelecekteki Half-Life projelerine değinmişti.

HLX HAKKINDA YENİ İPUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Perşembe günü ise Valve oyunlarına ilişkin veri madenciliği çalışmalarıyla tanınan Tyler McVicker, yeni bir video yayımladı. McVicker, Counter-Strike 2, Dota 2 ve Deadlock için yapılan son Source 2 motoru güncellemelerinin HLX ile nasıl bağlantılı olabileceğini anlattı.

Counter-Strike 2, Dota 2 ve Deadlock çok oyunculu oyunlar olsa da McVicker'ın 2025'te yayımladığı çeşitli raporlar, genellikle tek oyunculu nişancı oyunlarıyla ilişkilendirilen sistemlerden söz eden kod parçalarını ortaya koymuştu.

Bunlar arasında yapay zekâ tarafından kontrol edilen düşmanlar ve önceki Half-Life oyunlarından bilinen bazı unsurlar bulunuyordu.

HLX'e özgü gibi görünen diğer özellikler arasında ise prosedürel seviye değişiklikleri, ışın izleme teknolojisi ve AMD FSR desteği yer alıyor.

McVicker, bu haftaki videosunda Combine'ın silahlı hava aracı ve diğer düşmanlarla ilgili özelliklerin yanı sıra dinamik yağmur sesleri ve yeni ara sahne animasyon teknolojisine de değindi.

VALVE'IN KOD GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE ANİ ARTIŞ

McVicker, Valve'ın kod değişikliklerini sürüm kontrol sistemine kaydetme sıklığını da takip ediyor. McVicker'ın verilerine göre son Source 2 güncellemelerinin ardından bu faaliyetlerde belirgin bir artış yaşandı.

Bazı gözlemciler bu artışın arkasında yapay zekâ destekli kodlama araçlarının bulunduğundan şüphelenebilir. Ancak McVicker, önceki raporlara dayanarak Valve'ın en azından 2024 yılından beri yapay zekâ araçlarını kullandığına inanıyor.

Bununla birlikte Valve bünyesinde yapay zekânın nasıl ve ne ölçüde kullanıldığı belirsizliğini koruyor. Kod geliştirme faaliyetlerindeki artışın arkasında HLX'in veya başka bir etkenin bulunması ise ihtimaller arasında yer alıyor.

Kaynak: TechSpot