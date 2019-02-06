"2019 Oscar Ödülleri" töreni bu yıl sunucusuz yapılacak

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SİNEMA TV  | 06.02.2019 08:43 | Son Güncelleme

"Oscar" olarak bilinen ABD'deki Akademi Ödülleri'nin 30 yıldır ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusunun olmayacağı duyuruldu.

"2019 Oscar Ödülleri" töreni bu yıl sunucusuz yapılacak

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve "Oscar" olarak bilinen ABD'deki Akademi Ödülleri'nin 30 yıldır ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusunun olmayacağı açıklandı.

ABC Entertainment Başkanı Karey Burke ve Akademi'den bir sözcü, ABC News'e yaptığı açıklamada, ödül töreninin bu yıl resmi bir sunucusunun olmayacağını duyurdu.

Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu yapması planlanan Amerikalı oyuncu ve komedyen Kevin Hart, aralık ayında sosyal medyadaki homofobik paylaşımlarının yol açtığı tartışma nedeniyle bu görevden çekildiğini açıklamıştı. Hart'ın çekilmesinin ardından törenin sunucusuz yapılacağı iddiaları ortaya atılmış ancak bugüne kadar herhangi bir teyit gelmemişti.

2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayımlanacak törenle sahiplerini bulacak.


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