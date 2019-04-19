2019 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zamana denk geliyor? Ramazan tatili kaç gün?

Mübarek üç ayların içerisinde bulunduğumuz şu günlerde Ramazan ayının gelmesine çok az bir zaman kaldı. Ramazan ayının başlaması aynı zamanda oruç ayının başlaması anlamına geliyor. Bu yılın dini günleri ve bayram tarihleri Diyanet tarafından açıklanan takvimde yayımlandı. Ramazan ayının hemen bitiminde ise kutlanan bayram başka bir heyecan yaratacak. Tüm İslam alemi için önemli olan Ramazan ne zaman başlıyor?
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2019 Ramazan ne zaman diye merak edenlerin sayısı artmaya başladı. Açıklanan takvime göre Ramazan başlangıcı bu yıl 6 Mayıs Pazartesi gününe geliyor. Oruç tutmak isteyenler bu gün ilk oruçlarını tutmuş olacaklar. Bu ay içerisine denk gelen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma günü yaşanacak. Oruç tutmak isteyenler bu tarihleri göz önüne alarak ibadetlerini yerine getirebilirler. Ramazan süresince iftar ve sahur saatleri illere göre değişiklik gösterecek. Diyanet her ilin iftar ve sahur saatlerini de açıklayacak. Geçen yıllarda da yaz aylarına gelen oruç süresi epey uzundu. Bu yılda Ramazan’ın yaz başlangıcına gelmesiyle oruç tutulacak saatler yine çok da kısa olmayacak.
Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan ayının gelmesi ile merak edilen bir başka konu ise bayramın hangi tarihe denk geleceği. 30 gün sürecek orucun ardından bayram coşkusu yaşanacak. Takvime göre 3 Haziran 2019 Pazartesi arife günü. 4, 5 ve 6 Haziran günleri ise bayram olacak. Arifenin pazartesiye, bayramın diğer günlerinin de hafta içine gelmesinden dolayı bütün bir haftanın tatil olması bekleniyor. Ramazan bayramı 2019 tatili hafta sonları da birleşince 9 güne çıkacak. Bayram tatili sürecince kamuda çalışanlar idari izinli sayılacaklar. Özel sektör için ise durum henüz belli değil. Özel sektör çalışanlarının tatilleri kendi şirketleri bünyesinde belirlenecek.
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