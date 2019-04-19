Mynet Trend

2019 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zamana denk geliyor? Ramazan tatili kaç gün?

kutay.kaya kutay.kaya
YAŞAM  | 19.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Üç ayların içinde olduğumuz bugünlerde oruç ibadetini yerine getirmek üzere Ramazan ayına hazırlık yapanlar, oruç hangi gün başlıyor ve sonrasında Ramazan bayramı ne zaman sorularının yanıtını aramaya başladılar.

2019 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zamana denk geliyor? Ramazan tatili kaç gün?

Mübarek üç ayların içerisinde bulunduğumuz şu günlerde Ramazan ayının gelmesine çok az bir zaman kaldı. Ramazan ayının başlaması aynı zamanda oruç ayının başlaması anlamına geliyor. Bu yılın dini günleri ve bayram tarihleri Diyanet tarafından açıklanan takvimde yayımlandı. Ramazan ayının hemen bitiminde ise kutlanan bayram başka bir heyecan yaratacak. Tüm İslam alemi için önemli olan Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının anlam ve önemi hakkında bilgi edinmek TIKLAYINIZ!

Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

2019 Ramazan ne zaman diye merak edenlerin sayısı artmaya başladı. Açıklanan takvime göre Ramazan başlangıcı bu yıl 6 Mayıs Pazartesi gününe geliyor. Oruç tutmak isteyenler bu gün ilk oruçlarını tutmuş olacaklar. Bu ay içerisine denk gelen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma günü yaşanacak. Oruç tutmak isteyenler bu tarihleri göz önüne alarak ibadetlerini yerine getirebilirler. Ramazan süresince iftar ve sahur saatleri illere göre değişiklik gösterecek. Diyanet her ilin iftar ve sahur saatlerini de açıklayacak. Geçen yıllarda da yaz aylarına gelen oruç süresi epey uzundu. Bu yılda Ramazan’ın yaz başlangıcına gelmesiyle oruç tutulacak saatler yine çok da kısa olmayacak.

Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan ayının gelmesi ile merak edilen bir başka konu ise bayramın hangi tarihe denk geleceği. 30 gün sürecek orucun ardından bayram coşkusu yaşanacak. Takvime göre 3 Haziran 2019 Pazartesi arife günü. 4, 5 ve 6 Haziran günleri ise bayram olacak. Arifenin pazartesiye, bayramın diğer günlerinin de hafta içine gelmesinden dolayı bütün bir haftanın tatil olması bekleniyor. Ramazan bayramı 2019 tatili hafta sonları da birleşince 9 güne çıkacak. Bayram tatili sürecince kamuda çalışanlar idari izinli sayılacaklar. Özel sektör için ise durum henüz belli değil. Özel sektör çalışanlarının tatilleri kendi şirketleri bünyesinde belirlenecek.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
80 yaşındaki kadının mesleği şoke ediyor! 80 yaşındaki kadının mesleği şoke ediyor!
Askerlik yerleri belli olduAskerlik yerleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ramazan ramazan ayı başlangıç tarihi

En Çok Okunan Trend Haberler

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Büyük tepki! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Büyük tepki! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki DJ görenleri hayrete düşürüyor!

80 yaşındaki kadının mesleği şoke ediyor!

2019 Mayıs celbi yedek subay ve kısa dönem askerlik yerleri belli oldu! 375. dönem askerlik yerleri sorgulama işlemi…

Askerlik yerleri belli oldu

Time Dergisi Yılın en etkili 100 ismini açıkladı

Time Dergisi Yılın en etkili 100 ismini açıkladı

Görüntüler herkesi ağlatmıştı! Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Cuma mesajları 2019: En güzel resimli Cuma mesajları ve Cuma duaları

En güzel Cuma mesajları

Fotoğraflar Marmaris'ten geldi! Plajlar doldu

Fotoğraflar Marmaris'ten geldi! Plajlar doldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.