2019 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zamana denk geliyor? Ramazan tatili kaç gün?

Mübarek üç ayların içerisinde bulunduğumuz şu günlerde Ramazan ayının gelmesine çok az bir zaman kaldı. Ramazan ayının başlaması aynı zamanda oruç ayının başlaması anlamına geliyor. Bu yılın dini günleri ve bayram tarihleri Diyanet tarafından açıklanan takvimde yayımlandı. Ramazan ayının hemen bitiminde ise kutlanan bayram başka bir heyecan yaratacak. Tüm İslam alemi için önemli olan Ramazan ne zaman başlıyor?

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Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

2019 Ramazan ne zaman diye merak edenlerin sayısı artmaya başladı. Açıklanan takvime göre Ramazan başlangıcı bu yıl 6 Mayıs Pazartesi gününe geliyor. Oruç tutmak isteyenler bu gün ilk oruçlarını tutmuş olacaklar. Bu ay içerisine denk gelen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma günü yaşanacak. Oruç tutmak isteyenler bu tarihleri göz önüne alarak ibadetlerini yerine getirebilirler. Ramazan süresince iftar ve sahur saatleri illere göre değişiklik gösterecek. Diyanet her ilin iftar ve sahur saatlerini de açıklayacak. Geçen yıllarda da yaz aylarına gelen oruç süresi epey uzundu. Bu yılda Ramazan’ın yaz başlangıcına gelmesiyle oruç tutulacak saatler yine çok da kısa olmayacak.